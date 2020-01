Nieuwe Hollywoodbaby: Cameron Diaz is mama geworden LV

03 januari 2020

21u12

Bron: ANP 0 Celebrities Het nieuwe jaar kon voor Cameron Diaz niet beter beginnen dan met de geboorte van haar dochtertje Raddix. Op Instagram deelt de actrice vrijdag het blije nieuws.

“Gelukkig nieuwjaar van de Maddens! We zijn zo blij, gezegend en dankbaar om dit nieuwe decennium te beginnen met de aankondiging van de geboorte van onze dochter Raddix Madden”, schrijft Cameron in haar bericht. “Ze heeft meteen onze harten gevangen en ons gezin compleet gemaakt.”

Moeder Cameron (47) en vader Benji Madden (40) zijn natuurlijk dolblij met de geboorte van de kleine, maar benadrukken dat ze hun kleine spruit wel graag buiten de media willen houden. “We delen daarom geen foto’s of verdere details meer, behalve het feit dat ze echt ontzettend schattig is!!”

Niet geheel onverwacht, want Diaz wist de afgelopen maanden de media te ontwijken. Zo zijn er amper foto’s van de actrice tijdens haar zwangerschap. Of ze het kindje echter lang gaat kunnen verborgen houden voor de paparazzi, is nog maar de vraag.