Nieuwe haartrend recht uit Hollywood: de mini-frou Jolien Boeckx

05u00 0 Photo News Emma Watson Celebrities Een extreem korte frou tot ver boven je wenkbrauwen. Wie durft deze nieuwe haartrend aan? In Hollywood maken actrices Emma Watson en Emma Roberts alvast een statement met hun gewaagde pony.

AFP Emma Roberts

Deze nieuwe trend is er wel eentje voor de echte durvers. Harry Potter-ster Emma Watson werd op de rode loper van de Golden Globes als eerste gespot met een extra korte froufrou, die tot ver boven haar wenkbrauwen komt. En nu heeft ook Emma Roberts de schaar in haar pony gezet. Terwijl Watson nog voor een nonchalant vallende versie koos, heeft Roberts voor een kaarsrechte frou gekozen. Zeer gewaagd, maar beide dames komen ermee weg. Opvallend: ook bij ons lijken vrouwen gecharmeerd door de nieuwe trend. Gisteren zette Tine Embrechts een foto op Instagram van haar nieuwe, extreem korte witblonde coupe en ook daar bespeuren we een mini-frou. Wie volgt? Wel opgelet, want deze haarsnit is enkel weggelegd voor dames met een ovaal-, lang- of hartvormig gezicht.

RV Tine Embrechts