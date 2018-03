Nieuwe Grietjes-zangeres was ooit 'de vrouw' van Philippe Geubels MVO

09 maart 2018

06u44

Bron: Nieuwsblad 0 Celebrities De Grietjes zijn helaas niet meer. De meidengroep had zodanig veel ruzie dat Isabele A, Ianthe Tavernier en Anneke van Hooff een punt achter hun samenwerking hebben gezet. Helle Vanderheyden (27) moet van Hooff nu gaan vervangen in een vernieuwde - en verbeterde? - groep: Les Copines.

De actrice was al te zien in 'De Kotmadam', de musical 'Domino' en kinderserie 'Prinsessia'. Ook speelde ze de vrouw van Philippe Geubels in 'Geubels en de Belgen'.

Het nieuwe Grietjes-trio staat op 16 juni al op de Schlagerparade van Herselt.

Het is niet de eerste keer dat de samenstelling van de groep verandert. Isabelle A en Anneke van Hooff werden in het begin bijgestaan door Evi Goffin, maar de ex-Lasgo zangeres werd zwanger en vertrok al na een klein jaar. Daarna draafde Silvy De Bie op, bekend van Silver, maar ook zij bleef niet lang. Esther Sels, een kandidate van Idool 2007, volgde haar op. Na Esther was Ianthe Tavernier aan de beurt, die vandaag vooral bekend is dankzij haar rol in 'De Buurtpolitie'.

Jammer genoeg ontstond er ruzie in de groep. Isabelle A en Anneke van Hooff hadden te veel conflicten om nog door te gaan met hun project, aldus Isabelle. Van Hooff is echter niet blij met de beslissing "Ik kan alleen maar vaststellen dat ik van de ene dag op de andere niet meer welkom was. Ik ben er echt wel slecht van. Ik voel me niet enkel gekwetst in het onderlinge vertrouwen dat ik oprecht meende te mogen hebben, maar je moet ook begrijpen dat dit mijn hoofdjob is. Ik stond samen met Isabelle aan de wieg van De Grietjes. Het is dan ook pijnlijk om vast te stellen dat Isabelle zomaar zonder enig overleg beslist dat ik niet meer tot de groep behoor en zelfs de groep opdoekt."