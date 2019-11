Nieuwe foto’s van Matthew Perry laten fans ontsteld achter: “Hij ziet er zo droevig uit” SDE

05 november 2019

12u44

Bron: Page Six 4 Celebrities Voormalig ‘Friends’-acteur Matthew Perry (50) wordt nog maar zelden in het openbaar gezien. Wanneer dat toevallig toch gebeurt, verbaast hij vriend en vijand met zijn onverzorgde uiterlijk. Zondag doken nieuwe foto’s op van de acteur, en die schetsen geen al te fraai beeld van Perry.

Zondag werd Matthew Perry in Los Angeles gezien. Samen met een onbekende, jonge vrouw, genoot hij van een etentje in een Italiaans restaurant in West Hollywood. Maar fans waren niet zozeer geïnteresseerd in de mysterieuze vrouw in het gezelschap van Perry, maar wel in het onverzorgde uiterlijk van de voormalige ‘Friends’-acteur.

Het gaat al een tijdje niet goed met Perry. De acteur, die op zijn hoogtepunt bij ‘Friends’ 1 miljoen dollar per aflevering betaald kreeg, kampt al jaren met allerlei verslavingen, onder meer aan medicijnen, alcohol en drugs. Verder heeft hij last van extreme gewichtschommelingen. Ook op andere vlakken zit het hem niet mee: de laatste jaren wil het niet meer vlotten op liefdesgebied, en hij zou geen nieuwe films, series of andere projecten hebben om naar uit te kijken. En dat vertaalt zich dus in zijn uiterlijk. In tegenstelling tot de rest van de ‘Friends’-acteurs - die wel nog regelmatig aan de bak komen - laat Perry het serieus hangen. Verwarde haren, onverzorgd stoppelbaardje, slecht passende kledij en een pafferig uiterlijk ... Volgens Amerikaanse media ziet de voormalige televisiester er eerder uit als een verwaarloosde zwerver.

Uitgeput

Het moet gezegd: zondag zag Matthew Perry er niet veel beter uit. In een loshangend flanellen hemd, wit t-shirt en zwarte broek liep hij na het eten samen met zijn date nog een eindje om. Volgens ooggetuigen oogde de acteur uitgeput. Erg fris zag hij er in ieder geval niet uit. Het is trouwens een van de weinige keren dat Perry met een vrouw gezien wordt, sinds zijn relatie met ‘Mean Girls’-actrice Lizzy Caplan in 2012 op de klippen liep. Sindsdien trekt de acteur zich terug in de anonimiteit en verblijft hij het meerendeel van de tijd in een hotel waar hij zijn tijd al drinkend doorbrengt. Dat vertelde een medewerker van het hotel eerder dit jaar: “Hij houdt er niet van om gestoord te worden en gaat dan ook naar de privéruimten van het hotel waar enkel VIP’s toegelaten zijn. Hij bestelt dan enkele sterke drankjes. Bijna niemand herkent hem omdat hij er zo’n puinhoop van heeft gemaakt. Zeker gezien wat mensen zich herinneren. Hij is volledig in zichzelf gekeerd en komt meestal niet uit zijn kamer voor het donker is, tenzij hij gaat roken of weer eens naar het ziekenhuis moet. Toen ik hem tegen het lijf liep leek hij erg afwezig en zag hij er ziek uit.”

Fans reageren in ieder geval ontsteld op de nieuwe foto’s. Op sociale media regent het verbaasde reacties. “Hij ziet er zo droevig uit”, merkt een fan op. “Dit is zo triestig. Hij heeft niets anders te doen dan dronken en stoned te worden”, reageert iemand anders. “Het leven zou genoeg moeten zijn.” Toch nemen enkele fans het ook voor de acteur op. “We hebben allemaal wel dat soort dagen, waarop er niets gestreken of gewassen is”, schrijft iemand. En ook een andere fan herkent zichzelf in de beelden: “Zo zie ik er elke zondag uit ...”