Nieuwe docu onderzoekt mysterieuze overlijden Brittany Murphy: hoe kwam de actrice nu écht om het leven?

28 mei 2020

15u49

Bron: Discovery/Metro UK 0 Celebrities Hoe kwam actrice Brittany Murphy, die rollen speelde in films als ‘8 Mile’, ‘The Expendables’ en ‘Clueless’, om het leven? Nu Discovery met de nieuwe documentaire ‘Brittany Murphy: An ID Mystery’ komt is de vraag weer brandend actueel. Volgens de oorspronkelijke officiële verklaring zakte de actrice in 2009 thuis in elkaar door een hartstilstand, voor ze in het ziekenhuis werd doodverklaard. Maar Brittany’s vader, haar halfbroer én een betrokken forensisch expert twijfelen aan die versie van de feiten en hebben zo hun eigen theorieën klaar. Zo meent Brittany’s halfbroer in de documentaire dat de actrice werd vergiftigd om financieel te kunnen profiteren van haar dood.



Volgens het officiële rapport dat in 2009 werd opgesteld overleed Murphy aan een hartstilstand. De autopsie wees uit dat ze aan een longontsteking en bloedarmoede leed. Vijf maanden later stierf ook haar man Simon Monjack. Brittany’s vader, Angelo Bertolotti, vertrouwde de situatie niet en liet enkele haren van de ‘Clueless’-ster onderzoeken. Daarin werden 10 zware metalen in hoge concentraties aangetroffen. Zware metalen zitten in diverse bestrijdingsmiddelen, zoals ratten- of insectengif. Deze stoffen kunnen symptomen als hoofdpijn, duizeligheid, trillingen, neurologische klachten en ernstige maag- en longproblemen veroorzaken.

Toch kwam er nooit een nieuw onderzoek. “Wij hebben geen plannen om het onderzoek naar de doodsoorzaak te heropenen. Wij staan achter ons oorspronkelijke rapport. Aangezien we geen resultaten van een nieuw laboratoriumonderzoek hebben ontvangen, kunnen we geen andere conclusies trekken. Dit was een natuurlijk overlijden”, aldus de lijkschouwer in Los Angeles. Een teken aan de wand, zo vonden vader Angelo Bertolotti en zijn zoon Tony Bertolotti, de halfbroer van Murphy. Vader en zoon besloten zich vast te bijten in de zaak en doen nu hun verhaal in de documentaire ‘Brittany Murphy: An ID Mystery’.

Vergiftigd?

Zo heeft Angelo’s zoon Tony intussen wél een theorie: volgens hem werd Brittany wellicht vergiftigd, want van een longontsteking en drugsintoxicatie konden volgens hem onmogelijk sprake zijn. Hij wijst merkwaardig genoeg ook met de beschuldigende vinger: volgens Bertolotti had de echtgenoot van Brittany - mogelijk onbedoeld - iets te maken met het mysterieuze overlijden van zijn vrouw. “Als je het van een afstand bekijkt, dan ging het om een jonge vrouw - een gezond meisje - die thuis was met haar echtgenoot en diens moeder en plots doodviel. Hoe absurd is dat? Het is alleen in Hollywood dat zoiets kan gebeuren. Niemand die haar naar het ziekenhuis heeft gebracht, hoewel dat slecht op 6 kilometer afstand lag.”

“Ik heb dit jarenlang uitgedokterd, en heb mijn eigen woede moeten onderdrukken. Ik denk dat Brittany werd uitgeschakeld. Wie heeft haar vermoord? Ze is niet door een natuurlijke oorzaak overleden”, zegt Bertolotti verder. De halfbroer van de actrice denkt dat de echtgenoot van Brittany iets te maken heeft gehad met de dood van Murphy, vanwege zijn “schulden van zes cijfers.” “Ik weet niet welke zakelijke beslissingen ze op dat moment namen, maar ik denk dat haar dood iets te maken had met het zakelijke. Ik heb al allerlei onzin gehoord, dus wat is waar? Ik geloof het drugsverhaal niet. Ik weet zeker dat er werd geëxperimenteerd met drugs, maar Brittany was conservatief met dat soort dingen, ze was een verstandig meisje.”

Profiteren

Murphy’s broer is ervan overtuigd dat iemand van haar dood heeft geprofiteerd, en die persoon kan het spoor naar de dader zijn. “Je moet kijken naar wie het geld nu vloeit. Ik weet het niet, maar elke keer dat een film met Brittany op tv komt, wordt iemand uitbetaald. Wie het geld heeft, die kent de waarheid. Brittany werd omringd door een groep van minstens 15 tot 30 mensen, en je vertelt me ​​dat niemand iets weet? Maak je een grap? Als ik het geld had om haar dood goed te onderzoeken, zou ik ze niet sparen. Maar ze zouden toch niet met me praten.”

Groot raadsel

Ook forensisch expert Dr. Cyril Wecht, die werd ingehuurd door Angelo Bertolotti, komt aan het woord. Al kwamen er volgens hem de afgelopen jaren enkel meer vragen dan antwoorden bij. In de documentaire trekt ook hij het oorspronkelijke onderzoek in twijfel. “Wat me opviel, was dat hier om een jonge vrouw van 32 jaar oud ging. Hoe had ze zo’n geavanceerde longontsteking en zo’n gevaarlijke ijzertekort kunnen ontwikkelen? Waar in godsnaam was haar moeder, haar man? Waarom kreeg ze niet de juiste medische zorg? Ik kan dat maar niet vatten.”

Hij vervolgde: “Ze had de financiële middelen om naar een dokter te gaan. Maar dan had ze wel plots voorschriften voor allerlei sterke medicijnen. Het was erg verwarrend. Ik kan alleen maar zeggen wat ik eerder heb gezegd: het is niet mogelijk om sommige pistes volledig uit te sluiten. We moeten kunnen omgaan met die vragen - vragen die naar mijn mening nooit echt zijn beantwoord.”

Mooie carrière

Murphy werd geboren in Atlanta en verhuisde toen ze 13 was met haar moeder naar Burbank, bij Los Angeles. Ze brak door in de film ‘Clueless’ (1995), waarin ze de hoofdrol speelde tegenover Alicia Silverstone. Daarna speelde ze in tientallen andere films, zoals ‘8 Mile’ (2002), ‘The Dead Girl’ (2006), en ‘Across the Hall’ (2009). Ook sprak ze meer dan 200 afleveringen in van de hitserie ‘King of the Hill’ en leende ze haar stem aan een pinguïn in de animatiefilm ‘Happy Feet’.

Na haar doorbraak in ‘Clueless’ specialiseerde Murphy zich in rollen van getroebleerde tieners. Zelf was ze niet altijd tevreden over die typecasting, klaagde ze later, omdat het haar een imago van leeghoofd bezorgde. Van dat imago kwam ze pas weer af door haar veelgeprezen rol tegenover rapper Eminem in de kraker ‘8 Mile’. Tegen de BBC verklaarde ze over de film: “Het veranderde veel voor mij. Wat ik er mooi aan vind is dat het gaat over de manier waarop je je kunt ontrukken aan een situatie en het feit dat je het kunt maken, ondanks alles.”

