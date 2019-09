Nieuwe coupe van Harry Styles valt allesbehalve in de smaak bij zijn fans KDL

De bruine, lange, golvende lokken van Harry Styles (25) hebben altijd op veel succes kunnen rekenen, maar nu het voormalige One Direction-lid de schaar in zijn haar heeft gezet, zijn zijn talrijke fans niet meer te spreken over zijn coupe.

De Britse Erin Saunders deelde twee foto’s van Harry en haar ouders op Twitter waarop de nieuwe haarstijl van de zanger goed te zien is. Harry is momenteel op vakantie in Italië en toen de ouders van Erin hem spotten, vroegen ze hem om een selfie. Die foto’s gaan nu de wereld rond.

Hoewel sommigen blij zijn dat Harry eindelijk zijn eigen zin doet en zelf kiest welke kledij hij wil dragen en kiest hoe hij zijn haar wil, is het merendeel van zijn fans allesbehalve enthousiast over de nieuwe look van de zanger/acteur. Harry liet bovendien niet alleen de schaar in zijn haren zetten, hij koos ook voor een kort baardje en snor waardoor hij amper te herkennen is. “Gelukkig groeit haar snel terug”, reageert een fan. Een andere laat dan weer weten dat hij hoopt dat de kapper die het haar van Harry geknipt heeft zijn ontslag heeft gekregen.

Soooo my dad just met harry in Italy...., cannot fucking believe my eyes #HarryStyles pic.twitter.com/QuyU0vK8Bf erin(@ erinsaunderss) link

here’s another, with my mum, he was so sweet and kind 🥺🥺 what an angel👼🏻 pic.twitter.com/gGl7CMCEUo erin(@ erinsaunderss) link

Enkele tweets van ontevreden fans:

Harry Styles better not have cut his hair I can’t deal with this on homework day Lia(@ liasalime) link

2012 Harry Styles wishes he had this hair pic.twitter.com/rhaL8E2vqY Shannon Dixon(@ shancdixon) link

Whoever cut Harry Styles hair should be SACKED manuela(@ 17manumarcondes) link

What did you do your hair @Harry_Styles pic.twitter.com/00pH9cqOg5 One Direction Stan(@ OverAgainM) link