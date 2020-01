Nieuwe Britse munt ter ere van rockband Queen MVO

20 januari 2020

13u53

Bron: ANP 4 Celebrities Ter ere van de Britse rockband Queen geeft Ter ere van de Britse rockband Queen geeft Royal Mint , de Britse koninklijke munt, maandag een munt uit. De prijs van de munt varieert van 13 pond (15 euro) voor een gewone munt, tot 2100 pond (2.460 euro) voor een gouden exemplaar.

Gitarist Brian May liet het vijf pond-muntstuk voor het eerst zien in een video. Aan de ene kant is koningin Elizabeth te zien en aan de andere kant het logo van de band en de bekende instrumenten van de band: Freddie Mercury’s piano uit Bohemian Rhapsody, de gitaar van May, het Ludwig-drumstel van Roger Taylor en John Deacons basgitaar.

Een belangrijk detail op de munt is het eerbetoon aan Queens grootste hit Bohemian Rhapsody. De toetsen van de piano zijn precies ingedrukt volgens de intro-noten van het nummer.