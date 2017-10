Nieuwe bom treft Hollywood: 38 vrouwen beschuldigen regisseur James Toback van seksuele intimidatie sam

12u59

Bron: LA Times 4 Evan Agostini/Invision/AP Celebrities Tientallen vrouwen beschuldigen de Amerikaanse scenarist en regisseur James Toback van grensoverschrijdend seksueel gedrag en aanrandingen. De Los Angeles Times publiceert een vernietigend artikel over de nu 72-jarige Toback, die sinds de jaren 80 jonge vrouwen beloofde sterren van hen te maken. Als ze hem eerst maar "zouden leren kennen".

Toback wordt ervan beschuldigd als een roofdier de straten van Manhattan te hebben afgeschuimd op zoek naar aantrekkelijke jonge vrouwen, meestal twintigers, soms universiteitsstudentes, soms iemand uit de middelbare school. De regisseur, die een Oscarnominatie in de wacht sleepte voor het scenario van de Warren Beaty-film Bugsy, zou de vrouwen hebben wijsgemaakt dat hij de macht had om van hen Hollywoodsterren te maken.

Leren kennen

Zijn openingszin was meestal: "Mijn naam is James Toback. Ik ben een filmregisseur. Heb je ooit Black and White of The Girls and a Guy gezien? En als je hem niet geloofde, toverde hij een naamkaartje of een artikel boven dat over hem was geschreven om te bewijzen dat hij iets betekende in Hollywood. Toback maakte de vrouwen wijs dat hij van hen een ster kon maken. Maar eerst moest hij hen leren kennen. Intiem. Vertrouw hem, zou hij zeggen. En dat het allemaal deel uitmaakt van zijn manier van werken.



Hij zou hen hebben overtuigd om hem privé te ontmoeten voor een "gesprek" of auditie, waarbij Toback dan persoonlijke of ongemakkelijke vragen van een seksuele aard stelde, hen ongepast aanraakte of zelfs masturbeerde voor hen. Geen enkele van de vrouwen stapte naar de politie. Maar 31 van de 38 vrouwen die Toback beschuldigen, waren nu bereid on the record hun verhaal te doen.

"Ik voelde me als een prostituee, een totale teleurstelling tegenover mezelf, mijn ouders en mijn vrienden.

Getuigenissen

De verhalen stammen uit een lange periode. Actrice Adrienne LaValley beschrijft een ontmoeting in een hotelkamer uit 2008, die volgens haar eindigde toen Toback zijn kruis tegen haar been probeerde te wrijven voor hij ejaculeerde in zijn broek. "Ik voelde me als een prostituee, een totale teleurstelling tegenover mezelf, mijn ouders en mijn vrienden. En ik verdiende het niet om het aan iemand te vertellen", zegt ze.

EPA

Enkele andere bekende vrouwen die getuigen zijn Louise Post, de gitariste en zangeres van rockband Veruca Salt. "Hij vertelde me dat hij niets lievers zou doen dan masturberen terwijl hij in mijn ogen keek", zegt zij. Actrice Starr Rinaldi vertelt hoe zij 15 jaar geleden door Toback werd benaderd in Central Park. Karen Sklaire, een New Yorkse theaterlerares, actrice en dramaturge zegt dat bij veel vrouwen die ze kent zelfs een uitdrukking de ronde doet. "Wanneer iemand vermeldt dat ze seksueel misbruikt is door een creepy schrijver-regisseur, is het antwoord: 'Oh nee. Je bent ge-Tobackt'." Eerder deze maand schreef schrijfster Sari Kamin ook een lange blogpost die startte met de woorden: "Ik ben een van de talloze vrouwen die filmmaker James Toback heeft lastiggevallen." Na de publicatie van het LA Times-artikel tweette ze dit:

On Tuesday we were 6. By Friday there were over 30 of us who had found each other and shared the same story. https://t.co/eUvEx4R3gk sari kamin(@ sarikamin) link

"Nooit ontmoet"

Toback, die sinds halverwege de jaren 70 aan de slag is als schrijver en regisseur, is getrouwd met Stephanie Kemmpf en heeft met haar een zoon. Hij ontkent alle beschuldigingen en zegt dat hij geen enkele van vrouwen ooit ontmoet heeft. En als dat wel het geval zou zijn, dat hij het zich niet meer herinnert. Bovendien beweert hij dat het voor hem al 22 jaar "biologisch onmogelijk is" om de dingen te doen waarvan hij beschuldigd wordt. Hij verwijst daarbij naar medische aandoeningen, waaronder diabetes en een hartprobleem.

In 1987 titelde hij zijn semi-autobiografische film The Pick-Up Artist. Zijn recentste film heet The Private Life of a Modern Woman, iets waarover in The Huffington Post nog een artikel verscheen met de titel "James Toback gets us, he truly gets us'. In de nasleep van de affaire-Weinstein retweette actrice Selma Blair het artikel nog met het veelzeggende commentaar "Ironisch".

