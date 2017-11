Nieuwe beschuldiging Brett Ratner: "Hij bevredigde zich waar ik bij zat, een assistent gaf hem een tissue" MVO

07u45 0 REUTERS Celebrities Volgens een fotomodel, dat anoniem wil blijven, bevredigde regisseur Brett Ratner zichzelf terwijl zij naast hem in de auto zat. Ze deelde de wagen met twee van Ratners assistenten, die hun baas een paar tissues gaven toen hij tot een hoogtepunt was gekomen. Het voorval speelde zich af in 2008.

Het model schrok zich een ongeluk en wist niet waar ze moest kijken. Even daarvoor had Brett haar opgehaald van het vliegveld in Los Angeles, omdat ze een fotoshoot zou doen in de stad. "Ik deed mijn handen voor mijn gezicht en zei: Stop hiermee, het is walgelijk. Maar hij ging gewoon door. De assistent die voorin zat, reikte hem wat tissues aan. De hele situatie was zeer ongemakkelijk. Ik heb nooit meer met hem gewerkt en ben ook nooit meer in een auto met die man gestapt."

Het model deed nooit aangifte, omdat ze dacht dat het beter was om het zo te laten. Wel nam ze zichzelf stellig voor nooit meer in zee te gaan met Ratner. De advocaat van de geplaagde regisseur, Lynda Goldman, reageerde: "Onze cliënt ontkent dit belachelijke verhaal." Zij zegt twee e-mails te hebben van de assistenten die ook in de auto zaten, die beweren dat er niks is gebeurd.