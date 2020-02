Nieuwe beelden van woeste Adele beroeren de gemoederen: “Wie heeft jou iets aangedaan?” TDS

16 februari 2020

17u59

Bron: Twitter 3 Celebrities Wat is er aan de hand met Adele? Het is een vraag die de laatste tijd steeds vaker wordt gesteld op de sociale media. Eerst gingen Wat is er aan de hand met Adele? Het is een vraag die de laatste tijd steeds vaker wordt gesteld op de sociale media. Eerst gingen de beelden van haar spectaculaire gewichtsverlies de wereld rond, nu zijn er weer nieuwe foto’s opgedoken van de 31-jarige zangeres die de gemoederen flink beroeren. Op de beelden, die gretig gedeeld worden via Twitter, is te zien hoe Adele schijnbaar door het lint gaat tijdens een telefoongesprek.

De beelden werden genomen toen Adele de luchthaven van Londen verliet en in een zwarte wagen stapte. Volgens ooggetuigen zat de zangeres op dat moment verwikkeld in een bijzonder verhit telefoongesprek. Zij menen dat Adele niet enkel luidkeels aan het schreeuwen was, maar ook wilde gebaren maakte met haar handen tijdens het intense telefoontje.

Waarom Adele zo tekeer ging, is niet duidelijk. Het is niet geweten met wie de zangeres aan het bellen was. Wel is geweten dat Adele momenteel aan het scheiden is van haar echtgenoot Simon Konecki (45), een scheiding die zij bovendien zelf aanvroeg na een relatie van ruim 7 jaar. “Ik ben niet voor het geluk geboren”, zei ze daar eerder zelf over. “Het is natuurlijk nooit je bedoeling, als je trouwt en samen een kind krijgt, om dat kind niet samen groot te brengen. We hadden onze zoon ook graag dit leed willen besparen. Het is triest dat hij wordt geconfronteerd met onze problemen en dat hij daardoor niet in een gezin met zijn vader en moeder zal opgroeien.”

Zorgen

De fans van de zangeres maken zich hoe dan ook zorgen om de beelden. Via de sociale media laten sommigen weten dat ze vrezen dat Adele stilaan begint te lijken op sterren als Britney Spears, die meer negatief in het nieuws verschijnen als positief. “Wie heeft jou iets aangedaan?”, vraagt iemand zich af. Of ook: “Jezus, wat ziet Adele er aangeslagen uit. Hopelijk is ze oké” en “Degene aan de andere kant van dat telefoontje zet zich beter schrap”, en “Nu ik alle foto’s heb gezien, maak ik me een beetje zorgen, want ik heb Adele nog nooit zo boos gezien. Dit voelt niet goed.”

I’m really concerned for Adele.



I don’t like the way she’s suddenly coming up with the paps.



She’s skipping the major events for a reason. Watch LIKE A DRUG on YouTube(@ AndreiDamane) link

Im worried about #adele, she dont seem in a good place. I hope she has some good people around her x Katherine Jones(@ ayebegorra) link

now that I have seen all the pictures I'm a little bit worried cause I've never seen adele that angry, this isn't feel good dddarío 🍒(@ dddaariioo) link

feeling...worried about adele lara(@ larapat3rson) link