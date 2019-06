Nieuwe advocaat van Harvey Weinstein wil van zaak afgehaald worden IB

18 juni 2019

05u08

Harvey Weinstein heeft een nieuwe tegenslag moeten incasseren. Zijn advocaat Jose Baez heeft het helemaal gehad met de eens zo gevierde Hollywoodproducent en wil zijn werkzaamheden per direct staken. Dat meldt Page Six. Baez werkte pas zes maanden voor Weinstein.

Baez heeft aan de rechtbank van Manhattan gevraagd om hem van de zaak af te halen. Volgens hem is de relatie met Weinstein zo slecht, dat ze de afgelopen maanden slechts via andere advocaten met elkaar communiceerden.

“De heer Weinstein heeft bepaald gedrag vertoond dat het voor mij extreem moeilijk maakt hem te verdedigen. Daarbij wilde hij mij aanzetten tot acties waar ik totaal niet achtersta. En hij heeft zich opzettelijk niet gehouden aan het vooraf besproken bedrag dat betaald zou worden. Het is voor alle partijen beter dat meneer Weinstein niet langer door onze firma vertegenwoordigd wordt”, aldus Baez.

Weinstein huurde Baez in nadat zijn vorige advocaat Ben Brafman zich in januari had teruggetrokken. Weinstein staat terecht voor seksuele agressie tegen een productieassistente in 2006 en verkrachting van een vrouw in het Doubletree Hotel in 2013. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij tot minimaal tien jaar cel worden veroordeeld.

Behalve deze twee aanklachten, zijn er meer dan tachtig vrouwen die de 67-jarige producent beschuldigen van seksueel wangedrag. Weinstein ontkent de aanklachten. Hij is op borgtocht vrij.