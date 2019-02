Nieuw-Zeelandse zangeres bekent: “Die tatoeage van Harry Styles is niet echt” KD

01 februari 2019

16u48 0 Celebrities De Nieuw-Zeelandse zangeres Kelsy Karter (25) kwam eerder deze week in het nieuws omdat ze een tatoeage van Harry Styles op haar gezicht had laten zetten. Nu geeft ze toe dat het een stunt was om aandacht te krijgen. “We wisten dat dit belachelijk was”, vertelt ze.

Kelsy Karter verliet Nieuw-Zeeland om in Amerika aan haar zangcarrière te timmeren, maar het is niet met haar muziek dat ze afgelopen week de wereldpers haalde. De zangeres liet namelijk het gezicht van muzikant Harry Styles op haar gezicht tatoeëren. Karter deed het naar eigen zeggen ter ere van zijn verjaardag op 1 februari. Haar actie lokte in ieder geval heel wat negatieve reacties uit. Veel fans dachten dat de tatoeage nep was en dat blijkt ook echt het geval te zijn. Ze vertelt nu zelf dat ze het deed om haar nieuwe nummer ‘Harry’ onder de aandacht te brengen. “We wisten dat het er belachelijk uitzag. Dat was net het punt. We hadden je aandacht”, aldus de zangeres.