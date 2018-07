Nieuw spoor: politie Las Vegas onderzoekt moord Tupac weer na tv-interview met gangster TK

05 juli 2018

07u08

Bron: ANP 0 Celebrities Ruim twintig jaar na de moord op rapper Tupac Shakur is de politie in Las Vegas de zaak weer actief aan het onderzoeken. Aanleiding zijn uitspraken die de oom van een voormalig verdachte deed in het programma 'Death Row Chronicles'.

In de docuserie vertelde het voormalig ganglid Keffe D dat hij weet wie de rapper heeft vermoord. Hij noemde de dader niet bij naam, omdat hij daarmee de 'regels van de straat' zou overtreden. Toch werd het redelijk duidelijk dat hij doelde op zijn neefje: voormalig verdachte van de moord Orlando Anderson. Keffe D beweerde dat hij de auto reed van waaruit op Tupac werd geschoten en dat zijn neef en een vriend op de achterbank zaten, van waaruit er gevuurd werd.

"Mensen zitten al twintig jaar achter me aan om deze zaak. Ik treed hier nu mee naar buiten omdat ik kanker heb en niets meer te verliezen heb. Nu geef ik alleen nog om de waarheid", aldus de crimineel in het programma, dat eerder dit jaar werd uitgezonden in de VS.

Open moordzaak

Er deden al enkele dagen geruchten de ronde dat er iemand gearresteerd werd na de uitspraken van Keffe D. Daarom kwam de politie van Las Vegas gisteren met een statement. "We zijn ervan op de hoogte dat er verklaringen over de zaak Tupac zijn afgelegd in een interview", aldus een woordvoerder tegenover het lokale tv-station Fox 5 Vegas. "Als gevolg daarvan hebben we de afgelopen maanden opnieuw gekeken naar de zaak in z'n geheel. Berichten dat er daardoor een arrestbevel is uitgeschreven, kloppen echter niet. Dit blijft een open moordzaak."

Tupac werd in september 1996 doodgeschoten in Las Vegas, vanuit een passerende wagen. Hij was die avond naar een gevecht van Mike Tyson gaan kijken. De zaak gaf aanleiding tot de wildste speculaties: heel wat fans geloven tot op de dag van vandaag dat de rapper zijn eigen dood in scène heeft gezet.