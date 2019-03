Nieuw onderzoek naar R. Kelly voor misbruik van 13-jarig meisje kv

08 maart 2019

02u43

Bron: ANP 0 Celebrities De politie van Detroit heeft bevestigd dat ze een onderzoek voert naar een nieuwe beschuldiging van seksueel misbruik van een minderjarige door R. Kelly. Die zou in 2001 een seksuele relatie hebben gehad met een meisje van dertien jaar oud. Politiechef James Craig van de politie van Detroit vertelde aan People Magazine dat hij getipt was door de politie van Chicago. De zanger komt ondertussen zelf naar buiten met het nieuws dat hij nog maar 350.000 dollar (ongeveer 313.000 euro) op de bank heeft staan. Dat meldt Page Six.

"We zijn op de hoogte van de aantijgingen tegen de zanger. Zaken die mogelijk in 2001 hebben plaatsgevonden. We hebben informatie ontvangen van de politie van Chicago over een slachtoffer die R. Kelly beschuldigt van seksueel misbruik in de stad Detroit, toen het slachtoffer dertien jaar oud was”, deelde Craig mee in een verklaring. “Op basis van deze informatie hebben we verschillende pogingen gedaan haar te vinden. We hebben contact opgenomen met de advocaat en willen haar graag spreken.”

De advocaat van Kelly heeft nog geen commentaar gegeven op de nieuwe beschuldiging. De artiest werd onlangs aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. Daarvoor werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar momenteel zit hij opnieuw in hechtenis wegens een forse alimentatieschuld.

“Nog maar 350.000 dollar”

Ondertussen ziet Kelly’s financiële situatie er niet goed uit, zo vertelde hij aan talkshowpresentatrice Gayle King, tijdens het tweede deel van zijn interview voor CBS This Morning. “Er hebben zoveel mensen van me gestolen, mensen die toegang hadden tot mijn bankrekening. Ik ben laatst zelf voor het eerst naar de bank gegaan, omdat ik er klaar mee was niet te weten waar mijn geld naar toe ging. Toen kwam ik erachter dat ik nog maar 350.000 dollar over heb van alles wat ik ooit had.”

De omstreden zanger opende gelijk een nieuwe rekening, waar hij zijn geld op liet storten. Hij is zijn ex-vrouw Andrea nog 180.000 euro verschuldigd voor alimentatie voor hun drie kinderen. “Hoe kan ik dat betalen? Mijn ex maakt me kapot, waardoor ik niet kan werken. Als ik niet werk, hoe kan ik dan geld verdienen en voor mijn kinderen zorgen?”