Nieuw nummer van George Michael te horen in film 'Last Christmas'

14 augustus 2019

13u00

Bron: ANP 0 Celebrities Fans van George Michael hebben nog een reden om later dit jaar naar de film ‘Last Christmas’, losjes gebaseerd op de muziek van de overleden popster, te gaan. In de film is namelijk een nieuw nummer van de artiest te horen, vertelt regisseur Paul Feig aan de BBC.

Het gaat om een liedje dat op het album zou komen waar George tot vlak voor zijn dood in 2016 aan werkte. "Een van de liedjes die we gebruiken is een van die nummers en het is een prachtig liedje. Ik ben heel blij dat de wereld het straks gaat horen." Het zes minuten durende nummer, dat Paul omschrijft als feestelijk, is op het eind van ‘Last Christmas’ en tijdens de aftiteling te horen.

De film gaat over een jonge aspirant-zangeres, gespeeld door Emilia Clarke, die fan is van George. "Het is geen musical, maar de muziek van George beïnvloedt het verhaal. Er zitten een paar stukken in waarin de acteurs de nummers zingen en delen waarin je zijn muziek op de voor- of achtergrond hoort.”

‘Last Christmas’ moet in november verschijnen.