Nieuw levensdoel? Kim Kardashian bezoekt (alweer) vrouwengevangenis

08 juli 2018

14u51

Bron: ANP 0 Celebrities Kim Kardashian heeft een vrouwengevangenis in de Amerikaanse stad Corona bezocht. De 37-jarige realityster kreeg daar een rondleiding en sprak met gevangenen, weet TMZ.

Kim arriveerde met een aantal bodyguards en kreeg gelijk een rondleiding door het California Institution for Women. Hierna ontmoette de vrouw van Kanye West vijftien vrouwen. Ze sprak met hen over hun dagelijkse routine, maar ook over hun plannen voor de toekomst.

De 'Keeping Up with the Kardashians'-ster was een paar uur in de gevangenis. Haar bezoek zou onderdeel zijn van haar missie om een programma voor vrouwelijke ex-gevangenen op te zetten. Dit programma zou de dames moeten helpen om zich beter aan te passen aan de samenleving zodra ze worden vrijgelaten.

Kim lijkt een nieuw levensdoel te hebben gevonden sinds ze er vorige maand voor zorgde dat de 63-jarige Alice Johnson op vrije voeten kwam. De vrouw zat al meer dan twintig jaar vast voor een relatief licht vergrijp. Kardashian ging naar het Witte Huis om met president Donald Trump te praten over haar zaak. Een paar dagen later kreeg Johnson gratie.