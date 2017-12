Nieuw koppel: House of Cards-actrice Robin Wright vindt de liefde in Parijs TDS

Bron: PAGE SIX 0 Getty Celebrities Alle mannen die hun zinnen op ' House of Cards'-ster Robin Wright hadden gezet moeten op zoek naar een nieuwe muze, want de actrice heeft volgens Page Six een nieuwe vriend aan de haak geslagen.

Robin Wright zou voor de charmes gevallen zijn van de Parijzenaar Clement Giraudet, die de VIP-PR van luxelabel Saint Laurent voor z'n rekening neemt. De twee hebben naar verluidt de vakantie samen doorgebracht in Squaw Valley, een luxeresort in Tahoe City in Californië.

Wright en Giraudet werden voor het eerst samen gezien tijdens Paris Fashion Week, toen ze werden gefotografeerd tijdens een voetbalwedstrijd. De twee werden gespot in de tribunes van het Princes Stadium Park in Parijs. De actrice woonde eerder ook al de modeshows van Saint Laurent bij.

Het stel zou elkaar ontmoet hebben op het Filmfestival van Cannes in mei dit jaar. Wright gaf er toen een toespraak voor het luxemerk waar Giraudet voor werkt.

