Nieuw boek onthult extreme maatregelen die Weinstein nam om zijn wandaden te verbergen

16 oktober 2019

08u32 0 Celebrities Pullitzer prijswinnaar en journalist Ronan Farrow beschrijft in zijn boek ‘Catch And Kill’ hoe Harvey Weinstein zijn slachtoffers het zwijgen probeerde op te leggen. Daarnaast ging hij ook heel ver in een poging om Farrow zijn verhaal te laten vallen.

Weinstein gebruikte een combinatie van dreigementen, beloftes en omkoperij om de vrouwen die hij seksueel misbruikte, te overtuigen om te zwijgen. Dat blijkt uit een nooit eerder vertoond interview uit 2017, tussen Farrow en één van de vrouwen die Weinstein beschuldigt. Het was trouwens Farrow die de wanpraktijken van de Hollywoodmagnaat destijds aan het licht bracht. De zaak Weinstein was de voornaamste trigger van de #MeToo-beweging, waarvan de gevolgen vandaag nog steeds te voelen zijn.

Verleid met job

Het boek ‘Catch And Kill’ doet alle stappen van Farrows onderzoek naar Weinstein uit de doeken. Hij onthult onder meer de details van een gesprek tussen hem en Alexandra Canosa, filmproducer en voormalig werknemer van Weinstein. “Hij creëert een situatie waarin zwijgen je meer zal opleveren dan de waarheid spreken", legt ze uit. Canosa ontmoette Weinstein voor het eerst in Soho House, Hollywood, waar ze werkte als een event-planner. In een meeting die kort daarna volgde, nam bij haar mee naar een hotelkamer, waar hij haar probeerde te verleiden met de belofte van een goedbetaalde job: een carrière als actrice. “Maar toen vroeg hij of ik hem wilde kussen”, zegt ze. “En ik zei nee.” Tijdens een latere ontmoeting tussen de twee vroeg hij haar of ze een douche met hem wilde nemen. “Ik zei weeral dat ik dat niet wilde, maar tot mijn ontzetting begon hij te masturberen waar ik bij zat.”

“Hij hield altijd een wortel voor mijn neus: een job die ik anders nooit zou krijgen, een opstapje in mijn carrière...” Wanneer ze geen seks met hem wilde hebben, ging hij over naar woede, vloeken en huilen. “Toen Disney zijn bedrijf Miramax verkocht, begon hij hysterisch te huilen. ‘Hoe durf je me iets te weigeren, terwijl ik aan het huilen ben?' brulde hij dan. Daarna heeft hij me verkracht.” Desondanks bleef ze voor hem werken.

Ze kwam naar eigen zeggen niet naar buiten met het verhaal, en het misbruik dat ze gezien zou hebben tegenover andere vrouwen, omdat ze hem vreesde. “Het aantal keren dat ik hem het leven van mensen heb zien bedreigen, of dat van hun partners, of hun reputatie... het is ontelbaar.”

Opgejaagd

Farrow meent ook dat Weinstein extreme stappen ondernam om zijn onderzoek te dwarsbomen. Hij stuurde onder andere privédetectives achter hem aan die hem overal volgden. Daarnaast gebruikte hij Farrows familiebanden als zoon van Mia Farrow en Woody Allen tegen hem. “Als iemand rijk en invloedrijk genoeg is, kan hij zomaar geheim agenten inhuren met een valse identiteit. Hij kan je hacken en hij kan je traceren. Dat is een echte onderbuik van wat de extreem rijken kunnen doen, als ze zich in een hoekje gedreven voelen.”

Farrow kon zijn onderzoek niet brengen bij zender NBC, waar hij destijds werkte. De zender zou het verhaal hebben stopgezet onder vermeende druk van Weinstein, al ontkent men dat. Farrow zag zich gedwongen om naar de krant New Yorker te stappen, waar hij zijn eerste, explosieve artikel over Weinstein bracht in oktober 2017.

In zijn nieuwe boek legt hij uit hoe zulke doofpotoperaties in zijn werk gaan. The National Enquirer, bijvoorbeeld, zou net zoals NBC meermaals omgekocht zijn door Weinstein. Het blad zou gigantische bedragen betalen voor primeurs. In ruil ondertekenen alle betaalde getuigen een contract dat hen de zwijgplicht oplegt. Weinstein, op zijn beurt, betaalt het roddelblad dan weer een nóg groter bedrag om het verhaal in kwestie nooit te publiceren. Dat proces noemt met ‘catch and kill’: de rechten op een verhaal te pakken krijgen, en het daarna voorgoed laten verdwijnen.

Dreiging

Twee maanden na Farrows eerste publicatie diende Canosa klacht in wegens verkrachting. Ze beschuldigt hem ervan dat hij haar tot elf keer toe ongewenst heeft benaderd en betast. Daarnaast zou hij haar ook geslagen hebben. In haar verklaring gaf ze mee dat Weinstein haar het leven zuur zou maken, als ze met haar verhaal naar buiten kwam. “Hij zei me dat als ik zijn avances zou weigeren, of iemand erover zou vertellen, hij terug zijn slaan. Hij zou me vernederen, mijn job afnemen, en ervoor zorgen dat ik nooit meer zou werken in deze business.”

Weinstein is momenteel vrij op borg, in afwachting van zijn proces in januari 2020. Hij wordt beschuldigd van seksuele aanranding, criminele seksuele activiteiten, verkrachting met voorbedachte rade en verkrachting zonder voorbedachte rade. In totaal zijn er tachtig vrouwen die hem beschuldigen. Weinstein pleit onschuldig en hoopt op de vrijspraak.