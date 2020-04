Nieuw bewijsmateriaal brengt Lori Loughlin in nauwe schoentjes SDE

11 april 2020

10u12

Bron: ANP 0 Celebrities Het verzoek van Lori Loughlin (55) en haar echtgenoot Mossimo Giannulli (56) om de rechtszaak in verband met universiteitsfraude die tegen hen loopt, te seponeren, zal waarschijnlijk niet ingewilligd worden. Het openbaar ministerie heeft namelijk een document met nieuw bewijsmateriaal tegen de ‘Full House’-actrice en haar man vrijgegeven.

Loughlin en Giannulli worden ervan verdacht een half miljoen te hebben betaald om hun twee dochters toegelaten te krijgen op de universiteit USC. Dat deden ze via een tussenpersoon, die Isabella en Olivia Giannulli op papier onderdeel liet uitmaken van het roeiteam van het opleidingsinstituut. Beide dochters beoefenen die sport echter helemaal niet.

Het stel houdt vol dat zij slechts een donatie hebben gedaan aan de school en geen idee hadden van de fraude. Daarom eisten ze dat een rechter de zaak zou staken. Het openbaar ministerie kwam donderdag echter met nieuw bewijsmateriaal op de proppen. De aanklagers excuseerden zich dat het materiaal achtergehouden was, maar ze lieten wel weten dat ze genoeg documenten in handen hebben waaruit blijkt dat de twee wel degelijk wisten hoe de zwendel in elkaar zat.



In een 36 pagina's tellend document tonen de aanklagers onder meer e-mailverkeer tussen Giannulli, Loughlin en de tussenpersoon, Rick Singer. Daarin bespreken ze de procedure van de fraude en vraagt Singer hen om een foto van hun jongste dochter op een boot voor een nepprofiel. Ook hebben zij een mail in handen waarin Giannulli uithaalt naar een decaan van de middelbare school van een van zijn dochters, omdat deze persoon aan USC had laten weten dat het meisje niet in het roeiteam van de school zat.

