Niet iedereen was vol lof over Stephen Hawking: "Hij wilde radiosignalen de ruimte in sturen voor buitenaardse wezens, en het heelal gaan koloniseren" MVO

14 maart 2018

09u54

Stephen Hawking werd bekend dankzij theorieën die voor de meeste natuurkundigen nog steeds nauwelijks te bevatten zijn. Dat stelt wetenschapsjournalist Govert Schilling in een reactie op het overlijden van het Britse icoon. "Hij was een pionier op het gebied van zwaartekracht- en kwantumtheorieën en zwarte gaten", aldus Schilling. "Hij heeft de manier waarop we naar die onderwerpen kijken voorgoed veranderd."

Het staat buiten kijf dat Hawking heeft bijgedragen aan de populariteit van zijn vakgebied. "Maar zijn theoretische inzichten zijn zo complex en abstract dat je niet kan zeggen dat hij zijn eigen ideeën ook gemakkelijk toegankelijk heeft kunnen maken", nuanceert de journalist. "Hij heeft met zijn populair-wetenschappelijke boeken en zijn verfrissende en kundige kijk wel mensen aangezet tot nadenken over de kosmos en natuurkunde. Dat is zeker een grote verdienste."

Wat Schilling betreft ging Hawking zich de laatste jaren te veel uitlaten over onderwerpen die niet perse over zijn eigen vakgebied gingen. "Hij had meningen over de vraag of we radiosignalen het heelal in moesten sturen voor buitenaardse wezens. En over de noodzaak van de mens om het heelal te gaan koloniseren." Veel collega's keken met gefronste wenkbrauwen naar die "orakel-functie" die hem werd aangemeten. "Het leidde af van de briljante inzichten die hij eerder met de mensheid deelde."

Schilling ontmoette Hawking in 1990 na een presentatie in Brighton. "Maar het was toen al heel lastig om echt met hem te communiceren", herinnert hij zich. "Hij had al geen controle meer over zijn gezichtspieren. Communicatie was alleen mogelijk via het schermpje."