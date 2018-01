Niet enkel mama is een diva: Blue Ivy heeft twee nanny's, haar eigen chef-kok en een stylist TK

30 januari 2018

11u43

Bron: Daily Mail 0 Celebrities De meeste kinderen van zes jaar oud liggen op zondagavond vroeg in hun bed - de dag erna moeten ze weer naar school - maar het leven van Blue Ivy ziet er iets anders uit. De dochter van Beyoncé en Jay-Z mocht haar wereldberoemde ouders dit weekend vergezellen naar de Grammy's, en De meeste kinderen van zes jaar oud liggen op zondagavond vroeg in hun bed - de dag erna moeten ze weer naar school - maar het leven van Blue Ivy ziet er iets anders uit. De dochter van Beyoncé en Jay-Z mocht haar wereldberoemde ouders dit weekend vergezellen naar de Grammy's, en liet daar heel wat attitude zien . Al verbaast niemand zich over die divaneigingen; Blue Ivy leidt immers een ongezien luxeleventje.

Als je ouders samen zo'n slordige 1,4 miljard waard zijn, dan hoef je niet echt op een dollar meer of minder te kijken. Kleine Blue Ivy, die op 7 januari zes jaar is geworden, komt dan ook niets te kort. Integendeel, je zou kunnen argumenteren dat het kind iets te veel krijgt. Zo woont ze in maar liefst vijf megahuizen: twee in Los Angeles, een in New York, een in de Hamptons en een in Miami. Het koppel heeft ook onroerend goed in New Orleans, maar daar verblijven ze momenteel niet.

Blue Ivy heeft ook haar eigen personeel. Ze heeft bijvoorbeeld twee voltijdse nanny's die haar op haar wenken bedienen. In totaal lopen er zes kindermeisjes rond ten huize Beyoncé, want er zijn er ook vier in dienst voor de tweeling. Naar verluidt gaven die van Blue Ivy haar ook les in Frans, Swahili en kunst, zodat ze goed voorbereid aan haar schoolcarrière kon starten.

Balletpasta

Daarnaast is er ook een chef-kok in dienst die enkel en alleen voor de oudste spruit van Bey kookt. De man (of vrouw) heeft er zijn handen vol aan, want het zou een zeer kieskeurige eter zijn. De chef zou haar onder meer verleiden met volkorenpasta in de vorm van balletdanseressen en gepureerde asperges.

Ook heeft de jongedame haar eigen stylist, die luistert naar de naam Manuel Mendez. De man is in dienst van Parkwood, het managementbureau van Beyoncé, maar houdt zich alleen met haar dochter bezig. Al twee jaar kiest hij haar outfits voor haar uit, waarbij jurkjes van 7.000 euro geen uitzondering zijn. De kleerkast van Blue Ivy hangt naar verluidt vol peperdure merkkledij, waaronder veel Gucci en Dolce & Gabbana.

Dure school

Ook haar opleiding kost een mooie duit. Alleen het beste is goed genoeg voor mama Beyoncé, en dus gaat ze naar het Center for Early Education in Los Angeles. De familie verhuisde daarvoor speciaal van New York naar Los Angeles vorig jaar (waar ze prompt ook twee enorme huizen kochten). Er zijn ieder jaar meer dan 1.000 kandidaten voor maar 60 plaatsen. Blue Ivy kon echter een plaatsje bemachtigen en dat kost haar ouders 17.000 tot 24.000 euro per jaar. In ruil daarvoor zit hun dochter wel op dezelfde schoolbanken als die waar de kinderen van Jack Nicholson, Jodie Foster en Barbra Streisand op hebben gezeten.

😁🇺🇸 Een foto die is geplaatst door null (@beyonce) op 30 mei 2017 om 08:43 CEST

En af en toe krijgt Blue Ivy ook nog eens een cadeautje van haar ouders. Toen ze twee was kreeg ze een pony (lees: een Arabische volbloed), en toen ze vier werd, werd er een heus Disneyfeest georganiseerd - compleet met actrices die opgedirkt werden als prinsessen. In een van de mansions slingert er ook nog een barbiepop van 50.000 dollar rond (ingelegd met diamantjes) en een peperduur bed in de vorm van een koninklijke koets. Is ze daar allemaal op uitgekeken? Ach, dan gaan ze toch 'gewoon' op vakantie met de privéjet die papa Jay-Z cadeau kreeg van mama Bey.

Queen Bey en haar man zijn echter ook slimme zakenmensen en beseffen goed dat hun dochter niet alleen geld kan kosten, maar ook kan opbrengen. Daarom werd een trademark aangevraagd voor de naam Blue Ivy Carter - Blue Ivy was al bezet. Er zijn nu al plannen voor een parfum, beautyproducten en 'entertainmentdiensten'. Het project rond sportkledij voor kinderen neemt zelfs al vaste vorm aan. Niet slecht voor een kind van amper zes, nietwaar?