Niet alleen Astrid Coppens doet het, bodycasting is een hype Redactie

22 mei 2019

06u42 7

De hoogzwangere Astrid Coppens liet haar bolle buik vereeuwigen in een beeldhouwwerk, een fenomeen dat ook door anderen wordt gesmaakt: de agenda’s van Vlaanderens zogenaamde ‘bodycasters’ lopen al een tijdje steeds voller. Of dat nu voor voor de herinnering aan een dier, een overleden familielid, of een borst vlak voor amputatie is.