Nierdonor doet schokkende onthulling over Selena Gomez: "De dokters dachten even dat ze het niet zou halen, ze was doodsbang" MVO

09 maart 2018

09u54 0 Celebrities Selena Gomez kreeg van haar beste vriendin het mooiste geschenk ooit: Francia Raisa gaf haar één van haar nieren zodat de zangeres de gevolgen van Lupus kon overwinnen. Nu onthult Raisa echter dat haar BFF het bijna niet gehaald had. "Eén van haar aderen brak tijdens de operatie, ze moesten er een nieuwe maken met een ader uit haar been."

Selena stuurde haar een smsje, enkele uren na de operatie. "Er stond in: 'Ik ben doodsbang. Mijn nier was erg actief en toen ik me op mijn zij draaide, is er een ader gesprongen. Ze moeten er een nieuwe maken of ik kan sterven.'"

"Ze zijn meteen aan een spoedoperatie begonnen", legt Raisa uit. "Ze hebben een ader uit haar been gebruikt om er een nieuwe te maken die mijn nier op zijn plaats moest houden. Ze had écht kunnen doodgaan." De transplantatie, die normaal gezien maar een kleine drie uur zou duren, draaide uit op zes uur in de operatiekamer. Uiteindelijk was de ingreep succesvol en is Gomez er ondertussen alweer bovenop.

Raisa twijfelde naar eigen zeggen geen seconde om haar nier te doneren. "We woonden al een tijdje samen op dat moment, en op een bepaalde dag kwam ze thuis, nam ze een flesje water uit de ijskast en probeerde ze dat open te doen... Het lukte niet. Ze gooide het flesje op de grond en begon te huilen. Toen ik haar vroeg wat er scheelde kwam alles eruit: ze had een nieuwe nier nodig en wist niet wat ze moest doen. De wachtlijst was zeven tot tien jaar. Ik zei meteen: ik ga me laten testen. Achter haar rug om heb ik via haar manager de nodige informatie vergaard, en zo is de bal aan het rollen gegaan."

Het nobele gift van Raisa heeft naar alle waarschijnlijkheid het leven van haar beste vriendin gered.