Niemand in Beverly Hills wil Justin Bieber als buur TK

06u26

Bron: ANP 0 Photo News Celebrities Huiseigenaren in de wijk Beverly Hills in Los Angeles zitten niet te wachten op Justin Bieber als buurman. Ze maken zich zorgen over de neiging van Bieber om woningen te beschadigen. De 23-jarige zanger woont tijdelijk in een hotel in de buurt en is op zoek naar een villa in de beroemde wijk.

Een makelaar in Hollywood zegt tegen Page Six dat Bieber hard op zoek is naar woonruimte, maar het nog niet echt wil vlotten. "Hij wil een grote villa huren, maar veel eigenaren in Beverly Hills werken samen om niet aan hem te verhuren", aldus de makelaar. "Justin biedt tot wel 100.000 dollar huur per maand, maar hij heeft een reputatie om woningen te slopen en vervolgens de schade niet te betalen. Dat speelt hem nu parten", vervolgt de bemiddelaar.



In 2015 huurde Bieber tijdelijk een woning in Beverly Hills en gaf er na de Grammy Awards een feestje waar onder anderen Nicki Minaj, French Montana en Chris Brown te gast waren. De gehuurde villa bleek achteraf compleet overhoop gehaald en beschadigd, en Bieber weigerde maandenlang om te betalen.



In 2014 moest de Sorry-zanger dan weer op cursus om te leren omgaan met agressie, nadat hij het huis van zijn buren had bekogeld met eieren. Justin Bieber woont voorlopig nog in het Beverly Hills hotel, waar gasten hem dagelijks in zijn joggingbroek aan de ontbijttafel kunnen treffen.