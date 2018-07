Niels Albert en zijn partner Valeska: "Een kind betekent meer dan trouwen, Alexine zal ons altijd verbinden" Veerle Van De Wal

24 juli 2018

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Voor prille ouders is het geen geheim: de geboorte van je eerste kind is onbeschrijfelijk bijzonder, maar zet tegelijk je leven op z’n kop. Dat is niet anders voor Niels en Valeska. Ze genieten zichtbaar en met volle teugen van hun kleine wonder, maar verstoppen niet dat ze de impact van hun kind op hun relatie merken.

Een week na de geboorte van Alexine moeten ze logischerwijze thuis hun draai nog vinden. "Voor de geboorte leefden we heel impulsief", vertelt Niels in Story. "Als we nu een uitje willen maken, zullen we dat veel meer moeten plannen. Dat is toch even wennen. Valeska en ik hebben wel al besloten om onze gebruikelijke date-avond op woensdag te behouden. We willen ook een hecht koppel blijven.’"

Wat al zeker helpt om nodeloze discussies te vermijden, is voldoende nachtrust. Lukt dat? 

