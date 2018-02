Niels Albert en vriendin Valeska zijn zalig zwanger na twee miskramen en zijn hartoperatie Veerle Van De Wal

06 februari 2018

06u00

Bron: Story 0 Celebrities ls ploegleider van veldrijder Wout van Aert en uitbater van een fietsenwinkel heeft Niels Albert het drukker dan tijdens zijn wielercarrière. En het belooft nóg hectischer te worden nu zijn vriendin Valeska zwanger is. ‘Ik ben benieuwd welke impact onze baby op mijn werk zal hebben. Sinds ik drie jaar geleden gestopt ben met koersen, heb ik bijna non-stop zeven dagen op zeven gewerkt. Ik ben niet van plan om mijn fietsenwinkel of job als ploegleider op te geven, maar misschien zal ik toch minder moeten werken. Koersen is mijn leven, maar ik besef dat mijn gezin ook belangrijk zal zijn. Onze baby zal mijn nieuwe levensdoel zijn’, glundert Niels.

Jullie droomden al lang van een baby, maar de natuur besliste daar anders over.

Niels: We hebben inderdaad een lange weg afgelegd. Anderhalf jaar geleden hadden we al babyplannen, maar het wilde niet meteen lukken. Dan begin je je op een bepaald moment af te vragen of er iets mis is, hé. Ik raakte zelfs even in paniek, want profrenners hebben meer kans om onvruchtbaar te zijn. Gelukkig bleek na enkele testen dat alles gewoon marcheert. (lacht) Er zat niets anders op om de vruchtbare periodes uit te rekenen, ook al zagen we daar een beetje tegen op.

Uiteindelijk raakte Valeska twee keer zwanger, maar het liep telkens mis.

Valeska: De eerste keer verloren we ons kindje na twaalf weken en de tweede keer na zeven weken. Dat was verschrikkelijk. Bij mijn tweede miskraam waren we net op weekend in Brugge. We hadden er zo hard naar uitgekeken, want we brengen al zo weinig tijd samen door. Maar net toen liep het mis... En dan werd Niels de dag erna ook nog onwel: hartritmestoornissen, zei de dokter. Hij moest meteen geopereerd worden aan zijn hart. (denkt na) Misschien had het verlies van ons kindje een impact op Niels' hart.

