Nicole Kidman zoekt toenadering tot haar oudste kinderen

13 oktober 2019

Bron: Story 0 Celebrities In haar nieuwe film ‘The Goldfinch’ speelt Nicole Kidman (52) een moeder die een weeskind in huis neemt. De rol staat niet zo heel ver van haar persoonlijke leven vandaan. De actrice adopteerde twee kinderen met Tom Cruise, maar Scientology maakte een einde aan hun relatie. Toch zal Nicole Connor en Isabella nooit opgeven.

Toen Nicole Kidman (52) in 2008 het leven schonk aan Sunday Rose, de eerste van haar twee dochters met haar man Keith Urban, had ze al enkele jaren amper contact met haar oudste kinderen, Isabella (26) en Connor (24). De actrice adopteerde de twee destijds samen met haar toenmalige man Tom Cruise, maar na hun scheiding in 2001 zag ze ook haar kinderen uit haar leven verdwijnen. Isabella en Connor maakten immers de keuze om hun vader te volgen naar de controversiële Scientology-kerk. Tom Cruise is natuurlijk het bekendste uithangbord van Scientology en het is de leden verboden contact te hebben met afvalligen – zoals Nicole. Zij werd daarom gedwongen om haar kinderen vanop afstand te zien opgroeien.

Onvoorwaardelijke liefde

Toch weigert Nicole om Connor en Isabella op te geven, vertelt ze nu in een interview met The Sun. ‘Het moederschap is als een reis’, zegt ze. ‘Er zijn enorme pieken en dalen, of je nu een adoptiemoeder of een biologische mama bent. Wat een kind nodig heeft, is liefde.’ En die wil ze haar kinderen geven, ondanks alles. ‘Zij hebben ervoor gekozen om te leven als Scientologists. Maar als moeder kan ik niet anders dan van ze houden.’ Eenvoudig is dat niet. Zo was Nicole niet welkom op het huwelijk van Isabella in 2015 in Londen, ook al was ze op dat moment in de stad. Eerder dit jaar zou ze ook geweerd zijn van de trouwpartij van Connor met de Italiaanse Silvia Zanchi. Naar verluidt zat Tom achter die beslissing. ‘Hij deed een telefoontje naar Connor en die gehoorzaamde’, weet een insider. ‘Connor verafgoodt zijn vader en zou hem nooit ongehoorzaam zijn.’ Tom is overigens in de wolken met Connors partnerkeuze. Silvia is een telg van een Italiaanse familie van Scientologists die jaren geleden verhuisde naar Clearwater in Florida, waar het hoofdkwartier van de sekte gevestigd is. Daar leerde ze Connor kennen. Tom is blij dat zijn zoon zijn leven wil leiden met een actief lid van de kerk en aanbidt zijn schoondochter, die intussen bekend staat als Scientology Prinses. Aan de andere kant geeft Nicole Scientology de schuld van de breuk met Isabella en Connor. Intussen heeft ze zich dus wel neergelegd bij de situatie. ‘Waar het moederschap om draait is: ‘Ik ben hier om van je te houden en om je te steunen.’’

Impulsieve beslissingen

Veel is al gezegd en geschreven over het huwelijk van Tom Cruise en Nicole Kidman. Ze leerden elkaar in 1989 kennen op de set van de film Days of Thunder en trouwden op kerstavond 1990. Uit liefde, aldus Nicole. ‘Tom overdonderde me’, zegt ze. ‘En ik viel als een blok voor hem.’ De liefde voor Tom hield haar helemaal in de ban. ‘Ik maak altijd keuzes uit liefde’, zegt Nicole. ‘Alles moet zich daaraan aanpassen.’ Terugkijkend beseft ze dat ze beter wat langer had gewacht om te trouwen. ‘Ik was zo jong. Vandaag denk ik: ‘Wablief? Ik had twee kinderen op mijn 27ste en was toen al vier jaar getrouwd. Maar het was wat ik wilde.’ Ver vooruit plannen heeft ze nooit gedaan. ‘Ik heb altijd impulsief beslissingen genomen. Soms werkt dat voor me en soms ga ik plat op mijn gezicht. Op die momenten denk ik weleens dat ik de dingen wat beter had moeten doordenken. Maar dat ligt niet in mijn natuur. Ik ben meer het type: ‘Komaan, we gaan ervoor.’ Dat deed ze al toen ze jong was, vertelt ze. ‘Op mijn 17de stapte ik op een vliegtuig naar Europa omdat me dat een goed idee leek. Ik hou er gewoon van om niet te weten wat er gaat komen.’ Nicole wil graag uitgedaagd worden. ‘Mijn moeder zei altijd: ‘Laat niemand je slagkracht breken.’ Ik ben opgegroeid met het idee dat wanneer je valt, je weer moet opstaan. Ik zal zelden weglopen van iets wat me afschrikt – ook al ben ik snel bang.’

Familiebijeenkomst

Of Nicole straks kan gaan shoppen met Isabella of een koffietje gaan drinken met Connor, is nog verre van zeker. Toch wil ze het erop wagen. Volgens website Radar Online vragen Sunday en Faith, haar twee dochters met Keith, intussen al naar hun grote broer en zus en waarom ze die nooit zien. Nicole wil dat rechtzetten. ‘Ze wil een grote familiebijeenkomst organiseren’, vertelt een bron. ‘Ze voelt de behoefte om op een of andere manier een band te scheppen tussen al haar kinderen.’ Connor, een gewezen deejay die nu fulltime visser is, lijkt zich echter zo plichtsgetrouw aan de Scientology-voorschriften te houden dat een ontmoeting met zijn moeder niet echt mogelijk wordt geacht. Met dochter Isabella lijkt er dan weer wel wat mogelijk. Zij woont met haar man, IT-consultant Max Parker, in Croydon, een Londense wijk waar je niet meteen kinderen van wereldberoemde Hollywoodsterren zou verwachten. Ze wonen er in een bescheiden halfopen bebouwing en mengen zich volgens de buren niet in het buurtleven. Isabella is nog altijd een actief lid van Scientology. Ze volgt zelfs een training om auditeur te worden en zou daarmee een stap hoger in de hiërarchie zetten. Onlangs was ze ook nog het gezicht van een promospotje voor Scientology, waarin ze haar vader bedankt. Toch zoekt Isabella op haar eigen manier toenadering tot haar moeder. Vorig jaar lanceerde ze een eigen lijn T-shirts die ze opvallend naar haar vader én haar moeder vernoemde: Bella Kidman Cruise. Nu ze de achternaam van haar moeder gebruikt als haar eigen naam, lijkt het enkel nog een kwestie van tijd voor hun geschillen minstens gedeeltelijk worden bijgelegd.