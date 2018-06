Nicole Kidman viert twaalfde huwelijksverjaardag met Keith Urban dankzij deze bizarre 'gouden regel' KDL

26 juni 2018

13u42

Bron: DailyMail 1 Celebrities Nicole Kidman (51) en Keith Urban (50) vieren vandaag, dinsdag hun twaalfde huwelijksverjaardag. Dat ze het naar Hollywoodnormen al zo lang met elkaar volhouden, hebben ze volgens Nicole aan één van hun gouden regels te danken: niet met elkaar sms'en.

Nicole en Keith stapten op 26 juni 2006 in het huwelijksbootje, zo'n jaar nadat ze elkaar hadden leren kennen. Het koppel maakte in al die jaren al erg veel mee, maar er is één ding waar ze zich niet aan wagen: elkaar sms'jes sturen. "We hebben de hele tijd contact met elkaar via FaceTime, maar sms'jes sturen doen we niet omdat we vinden dat je elkaar op die manier soms verkeerd kan begrijpen. Dan herlees je het sms'je en vraag je je af wat hij nu eigenlijk wil zeggen of hoe je dat moet interpreteren. Zoiets wil ik niet meemaken met mijn partner", vertelt Nicole.

Op Instagram deelde Nicole nog een mooie video met beelden van hun huwelijksdag.

Remembering 12 years ago today at a church in Manly, Australia. Still feels like it was yesterday. I’m a lucky woman ❤️ Happy Anniversary Baby. Een foto die is geplaatst door null (@nicolekidman) op 26 jun 2018 om 05:07 CEST