Nicole Kidman vertelt onze Hollywoodredactrice over de moeilijke relatie met haar kinderen: “Ik kan ze alleen maar graag zien” TK

31 oktober 2018

12u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities De Church of Scientology moet zowat de nagel aan de doodskist van Nicole Kidman (51) zijn. De organisatie was een van de grote redenen waarom haar huwelijk met Tom Cruise op de klippen liep, en is ook de oorzaak van de moeilijke relatie met hun geadopteerde kinderen Isabella en Conor. In een interview met onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels deed de normaal erg gesloten actrice een boekje open over de situatie.

Toen Nicole en Tom in 2001 scheidden, raakte ook de relatie tussen de actrice en haar adoptiekinderen Bella en Conor erg verstoord. De twee besloten immers om - samen met hun vader - in Scientology te blijven. De gemeenschap staat erom bekend dat ze buitenstaanders weert en haar leden afraadt om om te gaan met mensen buiten de kerk.

Hoelang ze haar kinderen al niet meer gezien heeft, wil Kidman niet kwijt. Dat ze weinig contact hebben, staat echter buiten kijf. Zo was Nicole niet aanwezig op het huwelijk van Isabella een paar jaar geleden. Toch blijft ze haar kinderen doodgraag zien, aldus Kidman. “Ik hou zielsveel van al mijn kinderen, maar ze zijn volwassen en kunnen hun eigen beslissingen nemen. Ik denk dat onvoorwaardelijke liefde betekent dat je dat ook respecteert. Zij hebben de keuze gemaakt om bij Scientology te blijven, en als moeder is het dan mijn job om hen graag te zien.”

Suri

De actrice, die ook nog twee kinderen heeft met haar man Keith Urban, benadrukt dat dat geldt voor elke ouder-kindrelatie. “Een kind moet weten dat het geliefd is, wat ze ook doen. Als je dat wegneemt, in eender welke familie, is dat verkeerd. Het is onze job als ouder om onvoorwaardelijk lief te hebben.”

Ook bij Tom Cruise (56) heeft Scientology voor problemen gezorgd met zijn kinderen. Zo zou hij dochter Suri (12) al meer dan vijf jaar niet meer gezien hebben, sinds zijn scheiding van Katie Holmes in 2012.