Nicole Kidman verlaagt de vraagprijs van haar huis met... 425.000 euro KDL

13 juni 2018

10u24 0 Celebrities Nicole Kidman (50) en haar man Keith Urban (50) willen duidelijk zo snel mogelijk van hun huis in Tennessee af. Het koppel heeft hun vraagprijs met maar liefst 425.550 euro verlaagd.

Het koppel zette hun huis in december te koop en vroegen er toen net geen 3 miljoen euro voor. Een prijs die in de wereld van de celebrities eigenlijk best nog laag is, maar voor Nicole en Keith gaat het duidelijk niet snel genoeg. Omdat ze na zes maanden nog steeds geen koper gevonden hebben voor hun stekje, hebben ze de vraagprijs nu sterk verlaagd. De villa met 4 slaapkamers, evenveel badkamers en een eigen fitnesszaal, staat nu te koop voor 2,5 miljoen euro.

Initieel hoopten Nicole en Keith, die 25 kilometer verderop nog een villa hebben, zo'n 850.000 euro winst te maken met de verkoop van het huis, maar dat zit er nu niet meer in.