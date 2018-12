Nicole Kidman schenkt bijna half miljoen euro aan Verenigde Naties TDS

12 december 2018

17u10

Bron: ANP 0 Celebrities Op de 80e geboortedag van haar vader heeft actrice Nicole Kidman (51) ruim 440.000 euro geschonken aan een fonds van de Verenigde Naties. Dat fonds heeft tot doel een eind te maken aan geweld tegen vrouwen.

Dr. Antony Kidman’s verjaardag viel samen met de Dag van de Rechten van de Mens. Om zijn nagedachtenis te eren, besloot zijn dochter om een persoonlijke schenking te doen aan het VN-fonds. Kidman vertelde erbij dat haar vader, die in 2014 overleed, veel deed voor de mensenrechten.

“Ik heb overlevenden ontmoet die het meest onuitsprekelijke geweld hebben meegemaakt. Maar toch heb ik hen, via de VN, hun pijn zien overwinnen en hun moed zien terugwinnen om naar de toekomst te kijken. Ik ben hier vandaag om dit werk voort te zetten en de stemmen van vrouwelijke overlevenden via de media te versterken”, vertelde ze.

De Oscarwinnares (in 2003 voor haar rol in The Hours) is een VN-Ambassadeur voor vrouwenzaken. Ze maakte de donatie bekend tijdens een toespraak voor de organisatie in Santa Monica in Californië.