Nicole Kidman mag van ex-man Tom Cruise niet naar het huwelijk van hun zoon komen

28 maart 2019

12u03

Bron: The Sun, Page Six 1 Celebrities Connor Cruise (24) staat op het punt te trouwen met zijn Italiaanse vriendin Silvia, maar zijn moeder Nicole Kidman zal niet op de ceremonie aanwezig zijn. Tom Cruise zou zijn ex-vrouw hebben verboden naar het trouwfeest, die in een kerk van Scientology zal plaatsvinden, te komen.

Een bron vertelde aan RadarOnline dat Tom Cruise de beslissing heeft genomen om zijn ex-vrouw van het feest te bannen. “En Toms wil is wet”, zegt de bron. “Connor volgt de mening van zijn vader. Hij aanbidt de grond waarop Tom loopt en zou nooit tegen de wil van zijn vader ingaan.”

Waarom de acteur deze beslissing heeft genomen? “Ten eerste wordt Nicole als een buitenstaander van de scientologybeweging gezien en ten tweede wil hij haar er gewoon niet bij hebben.”

Nicole Kidman en Tom Cruise trouwden in 1990 en adopteerden samen twee kinderen, Connor en Isabella. Toen het koppel in 2001 een streep onder hun huwelijk zette, besloten beide kinderen bij hun vader in te trekken. Ze zouden net als Tom erg toegewijd zijn aan Scientology.

Auditing

Tom Cruise staat bovenaan de ladder bij Scientology en wordt als een god aanbeden. Leden die onderaan de ladder staan zouden zelfs verplicht worden om zijn films meerdere malen te zien. Dochter Isabella wil zich nu ook opwerken binnen de kerk en volgde in Londen een stage zodat ze ‘auditing’ kan uitvoeren. Leden moeten bij deze ‘therapie’ hun diepste geheimen, pijnlijkste ervaringen en grootste nachtmerries blootleggen aan een ‘auditor’ om zo de hoogste staat van spiritualiteit te bereiken.

“Dit is wat ik miste in mijn leven”, vertelt ze over haar training. “Plots vallen alle puzzelstukken samen. Ik ben dat vervelende meisje binnen de organisatie geworden dat steeds maar praat over hoe geweldig deze training is. Nu weet ik het zelf. Het is een geschenk voor mezelf en voor zoveel anderen.”

Volgens Kidman zou Scientology een wig hebben gedreven tussen haar en haar gezin. De kerk zou haar huwelijk met Tom Cruise hebben verwoest. Ze miste ook het trouwfeest van dochter Isabella (26) die in 2015 met Max Parker trouwde.

Speech

In 2017 kreeg de actrice haar eerste onderscheiding ooit als ‘Beste Actrice’ in een tv-reeks. ‘Big Little Lies’ kreeg acht Emmy Awards. Toen ze haar prijs in ontvangst nam, gaf ze wat de perfecte speech leek te zijn. Emotioneel bedankte ze man en kinderen voor hun steun. Alleen, ze vermeldde enkel haar twee kinderen, Sunday (10) en Faith (8) die ze met haar huidige man Keiyh Urban heeft en repte geen woord over haar geadopteerde kinderen Connor en Isabella.

“Ik heb een grote artistieke familie die me steunt door de ups en de downs”, zei ze. “Jullie zijn me zo trouw geweest doorheen mijn hele leven. Bedankt daarvoor. Ik ben ook een moeder en een echtgenote. Ik heb twee dochtertjes, Sunnie en Faith. En mijn allerliefste Keith.”

De toespraak zorgde voor het gerucht dat de actrice in onmin zou leven met haar twee oudste kinderen. Kidman vertelde later aan Who magazine dat ze geen ruzie heeft met Isabella en Connor. “Ze zijn in staat om hun eigen keuzes te maken en ze hebben besloten om lid te zijn bij Scientology. Als moeder is het mijn taak om van hen te houden.”

“Prinses van Scientology”

Ondertussen werd de verloofde van Connor, een toegewijd lid van de religie, al gedoopt tot de “prinses van Scientology”. Tom zou een grote fan zijn van zijn toekomstige schoondochter en is blij dat zijn zoon in het huwelijksbootje stapt met een lid van de kerk.