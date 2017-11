Nicole Kidman krijgt een villa van 43 miljoen euro cadeau van haar man KDL

11u05

Bron: Daily Mail 0 Photo News Nicole Kidman en haar man Keith Urban. Celebrities Keith Urban weet hoe hij kan scoren bij zijn vrouw Nicole Kidman. De zanger deed haar net een huis van zo'n 43,5 miljoen euro cadeau.

De nieuwe villa, die ooit nog eigendom geweest is van Michael Jackson, van het koppel staat in New York en dat is een doelbewuste keuze van Keith. De zanger wil er op die manier voor zorgen dat Nicole haar grote droom kan waarmaken: acteren op Broadway. "Nicole is dol op Broadway show en New York is in alle opzichten een veel betere woonplaats voor hen dan Nashville. Zeker voor de schooling van hun kinderen Sunday Rose (9) en Faith Margaret (6)", zegt een insider. "Keith en Nicole denken dat hun dochters echt voordeel zullen halen uit een verhuis naar de Big Apple".