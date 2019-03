Nicole Kidman: “Ik ben geschokt door de harde wijze waarop vrouwen altijd beoordeeld worden” KD

28 maart 2019

20u40

Bron: ANP 0 Celebrities Nicole Kidman (51) heeft er een bloedhekel aan dat vrouwelijke actiehelden er in films altijd sexy uit moeten zien. “Ze moet er prachtig uitzien, lipstick op hebben en slank zijn", aldus de actrice in een interview met The Guardian. Haar eigen film ‘Destroyer’ brengt volgens de actrice eindelijk een ander soort heldin.

"Het is ruig, rauw en heel authentiek", vertelt de actrice over haar rol van een politiedetective met weinig opsmuk. "Het is heel anders om een vrouw zo'n grote rol te geven die er zo uitziet en zich zo gedraagt.”

Nicole, die zelf in films als ‘Batman Forever’ en ‘Dead Calm’ te zien was als sexy actieheldin, vindt het verrassend dat een dergelijke actievrouw niet de norm is. "Ik ben altijd geschokt door de harde wijze waarop vrouwen bevooroordeeld worden en dat zou ik niet moeten zijn. Ik zou inmiddels wel moeten weten dat dat nou eenmaal zo is." De actrice hoopt dat het voor toekomstige vrouwelijke collega's wel anders is. "Ik wil een van die vrouwen zijn die helpt het pad vrij te maken voor de volgende generatie.”