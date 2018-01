Nicole Kidman en Natalie Portman maken hun Instagram-debuut MVO

06u37 0 EPA Nicole Kidman Celebrities Nicole Kidman won niet alleen een prestigieuze award voor haar rol in de serie 'Big Little Lies' bij de Golden Globes; ze maakte ook haar debuut op het sociale medium Instagram tijdens het event. Haar eerste foto kreeg bijna 83.000 likes.

Nicole is te zien met haar Golden Globe en schrijft erbij: 'Ik ben zo trots op mijn Big Little Lies familie. Het was fantastisch om mijn 'zusjes' bij me te hebben op deze bijzondere avond. #TimesUp.'

Met name de hashtag TimesUp is belangrijk, omdat dit het thema was gedurende de avond. #TimesUp strijdt tegen seksuele intimidatie en seksueel ontoelaatbaar gedrag en maakt zich hard voor gelijkheid voor vrouwen in alle denkbare industrieën.

Een paar uur na haar eerste Instagram-foto, postte Nicole nog een kiekje met haar mede Big Little Lies acteurs Laura Dern, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon en Shailene Woodley. 'Mijn zusters', schrijft de Australische erbij.

In haar dankwoord zei Kidman enorm dankbaar te zijn voor de band die ze met de andere vrouwen heeft: "Deze serie komt voort uit vriendschap, wij supporten elkaar door dik en dun. Dit is de kracht die vrouwen samen hebben."

Ook Natalie Portman maakte haar Instagram-debuut deze week, speciaal voor Time's Up. De actrice zette haar account volledig in het teken van vrouwenrechten.

About last night......shut the place down!!! I am so proud of my Big Little Lies family and to have stood with my sisters on such a special night. #TimesUp Een foto die is geplaatst door null (@nicolekidman) op 08 jan 2018 om 17:40 CET

My sisters ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@nicolekidman) op 08 jan 2018 om 19:32 CET

So honored to spend time with these women #TIMESUP Een foto die is geplaatst door null (@nportmanofficial) op 09 jan 2018 om 00:27 CET