Nicole Kidman doet boekje open over laatste dagen met Tom Cruise: “We waren gewoon gelukkig getrouwd” SDE

08 oktober 2020

19u50

Bron: Mirror 0 Celebrities In een zeldzaam interview heeft Nicole Kidman (53) meer details gegeven over haar huwelijk met Tom Cruise (58). De twee gingen zo'n twintig jaar geleden uit elkaar, nadat Cruise de scheiding aanvroeg.

Zo'n tien jaar lang vormden Nicole Kidman en Tom Cruise het heetste celebrity-koppel van het moment. Maar in 2001 vroeg Tom de scheiding aan. Dat het gebeurde vlak nadat ‘Eyes Wide Shut’ - de softerotische film van Stanley Kubrick waarin het koppel meespeelde - in première ging, deed heel wat mensen vermoeden dat er tijdens de opnames iets misgelopen was.

‘Eyes Wide Shut’

Maar daar is niets van aan, zegt Nicole nu. “Ik zie het écht zo niet. We waren tijdens de opnames nog gelukkig getrouwd. Dan gingen we na een draaidag racen met gocarts: een zaal afhuren en dan om drie uur ‘s nachts nog gaan racen." Ze beschrijft verder hoe het koppel een goede band opbouwde met regisseur Stanley Kubrick: “We vonden het geweldig om met hem samen te werken. We hebben twee jaar lang aan die film gewerkt. Tijdens die periode woonden we met onze twee kinderen (Connor en Isabella, red.) in een trailer op het terrein, en maakten we spaghetti voor Stanley omdat hij het zo leuk vond om met ons samen te eten. We werkten samen met de geweldigste filmmaker en leerden heel wat over onze levens en genoten daarvan."

Niets dan mooie herinneringen dus. “Ik weet niet wat ik verder nog kan zeggen. Misschien heb ik gewoon het vermogen niet om terug te blikken en alles te analyseren", geeft Nicole wel toe. “Of wil ik het gewoon niet."

Scheiding

Toen Tom Cruise in 2001 aankondigde dat hij wilde scheiden, voegde hij eraan toe: “Nicole weet waarom." Maar dat klopt niet, liet een woordvoerder van de actrice weten aan The Daily Mail. “Deze scheiding was niet haar beslissing. Tom heeft die stap gezet, Nicole is in shock.” Volgens de scheidingspapieren ‘smeekte’ de actrice haar ex om haar terug te nemen en om samen aan hun problemen te werken, maar Tom had z'n beslissing gemaakt en trok uit hun gemeenschappelijke huis." Uiteindelijk werd de scheiding toch doorgezet. Kinderen Bella en Connor gingen fulltime bij hun vader wonen in Los Angeles, en stopten zelfs met Nicole ‘moeder' te noemen. “Mijn kinderen noemen me niet langer ‘mama’, ze noemen me zelfs niet 'moeder’", klonk het gefrustreerd in 2007. “Ze noemen me Nicole, en dat haat ik. Ik geef ze dan een standje." In 2015 stapte Bella trouwens in het huwelijksbootje met haar vriend, Max Parker. Haar ouders waren niet uitgenodigd, maar Bella liet wel weten dat er van enige ruzie geen sprake was.

Lees ook:

“Hou je mond, ik ga niet antwoorden”: Nicole Kidman zet presentator op zijn plaats die boekje te buiten gaat



In de ban van het geloof: Tom Cruise en familie brengen lockdown door in Britse Scientology-hoofdkwartier



Tom Cruise stijgt in oktober 2021 op voor eerste filmopnames ooit in de ruimte: “Maar eerst een half jaar opleiding” (+)