Nicole Kidman (50) strakker dan ooit: "Maar ik gebruik nooit botox"

11 september 2018

18u01 1 Celebrities Nicole Kidman werd in juni 50, maar ze ziet er nog altijd amper 30 uit. Hoe ze dat doet? Daar zit botox volgens haar voor niks mee tussen. "Ik eet gezond, ik rook niet en ik slaap genoeg."

Dit weekend werd Kidman gefotografeerd op het filmfestival van Toronto. Wat meteen opviel was haar stralende voorkomen, alsof ze al jarenlang geen dag meer verouderd is.

"Vroeger heb ik alles geprobeerd, ook botox," geeft ze toe. "Maar ik hield niet van de manier waarop mijn gezicht er achteraf uitzag. Ik kon mijn wenkbrauwen niet meer bewegen! Het enige dat echt hielp was een gezonde levensstijl."

Sporten tegen rimpels

Wat dat dan inhoudt? "Gezond eten, sporten, genoeg slapen en niet roken. En vooral geen botox meer. Ik voel me veel beter zo, ik kan mijn gezicht tenminste opnieuw bewegen." Een vreemde theorie, maar voor Kidman blijkt het te werken. 50 worden was voor haar dan ook geen probleem. "Ik ben blij dat ik 50 ben mogen worden, dat ik me nog goed voel en nog veel kan doen op professioneel vlak."

Nonsens

Plastisch chirurgen geloven er echter niets van. Professionals reageren massaal op sociale media. "Nicole Kidman is een schoolvoorbeeld van botox," klinkt het. "Misschien gebruikt ze een product met een andere naam dat precies hetzelfde doet, maar gebruiken doet ze het zéker. Dat zie je aan haar kaken, die na al die jaren nog niet zijn ingezakt, en aan haar lippen die voller zijn dan in haar jeugd. Bovendien laat ze net de juiste hoeveelheid botox inspuiten onder haar ogen, om de lachlijntjes daar te verbergen. Ze is goed op tijd begonnen met preventief gebruik van botox. Daarom ziet het resultaat er vrij natuurlijk uit."