Nicolas Cage's ex-vrouw praat voor het eerst over hun huwelijk van 4 dagen: "Hij heeft me vernederd"

29 mei 2019

10u05

Bron: The Daily Mail 0 Celebrities Op 23 maart trouwde Nicolas Cage (55) met de nobele onbekende Erika Koike (34), maar amper vier dagen later vroeg hij al om een nietigverklaring. De acteur beweerde dat hij te dronken was om te begrijpen dat hij ging trouwen. Koike heeft nu voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen, en vertelt hoe vernederd ze is.

De relatie tussen Erika Koike en acteur Nicolas Cage begon in april 2018, toen ze voor het eerst samen werden gespot. Op 23 maart 2019 stapten ze dan in het huwelijksbootje in Las Vegas. Amper vier dagen later was het sprookje uit: Cage vroeg om het huwelijk nietig te laten verklaren. Niet alleen beweerde hij dat hij té dronken was om te begrijpen wat er gaande was, hij noemde Koike ook een fraudeur, omdat ze “de volledige aard en omvang van haar relatie met een ander persoon” verzwegen zou hebben.

Erika Koike heeft nu voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen. Aan de Daily Mail vertelt ze: “Nic heeft gedaan wat hij gedaan heeft. We gaan ons nooit verzoenen of weer bij elkaar komen. Nic had naar me toe kunnen komen en met me kunnen praten, in plaats van me publiekelijk te vernederen.” Ze vervolgt: “Ik ben gekwetst en onjuist behandeld. Het is oneerlijk. Maar het dossier is verzegeld en mijn advocaat laat me niet praten tot alles achter de rug is.” Koike voegt er wel nog aan toe dat Cage amper twaalf dagen nadat hij hun huwelijk opblies, opnieuw avances probeerde te maken.

Ondertussen werd Koike al zoenend gezien met een onbekende man. Daarover vertelt ze: “Hij is gewoon een klant van me. Hij is mijn vriendje nog niet. Ik ben vrij om te doen wat ik wil.”