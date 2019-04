Nicolas Cage over huwelijk: “Ik was zo dronken dat ik niet begreep wat er gaande was” SD

01 april 2019

18u17

Bron: The Blast 0 Celebrities Op 23 maart trouwde Nicolas Cage (55) met de 34-jarige Erika Koike, maar amper vier dagen later diende hij al een aanvraag in om het huwelijk nietig te laten verklaren. In zijn aanvraag beweert de acteur dat hij ‘niet in staat was om de impact van zijn acties te begrijpen’.

In de officiële documenten die website The Blast kon inkijken, schrijft Nicolas Cage dat hij en Koike voorafgaand aan de ceremonie erg zwaar aan het drinken waren, tot het punt waarop ze erg dronken waren. Dan zou Koike gesuggereerd hebben dat ze moesten trouwen. Cage zou impulsief gereageerd hebben op die suggestie, zonder te begrijpen wat de impact van zijn daden zou zijn. In het papierwerk vermeldt de acteur verder dat Erica fraude gepleegd zou hebben, omdat ze hem niet alles verteld zou hebben over haar relatie met een andere persoon én over haar ‘misdadige verleden’.

The Blast is dan wat verder in het verleden van Koike gedoken, en ontdekte dat de visagiste al twee keer is opgepakt voor dronken rijden. Koike werd in 2006 ook al gearresteerd voor huiselijk geweld tegenover haar toenmalige echtgenoot, maar werd vrijgelaten voor gebrek aan bewijzen. In 2016 werd de visagiste dan door een buurvrouw beschuldigd van slagen en verwondingen.

Het is niet duidelijk of Cage en Koike na al dit drama nog samen zullen blijven.