Nicolas Cage nu officieel gescheiden na huwelijk van 4 dagen MVO

03 juni 2019

12u46 0 Celebrities De scheiding van Nicolas Cage (55) en zijn ex Erika Koike is in 69 dagen afgerond. Het huwelijk duurde welgeteld vier dagen en ook de scheiding ging dus vlot. Volgens TMZ blijkt uit documenten van een rechtbank in Nevada dat Nicolas Cage sinds vrijdag officieel is gescheiden. Het is niet duidelijk of Erika, die visagiste is, alimentatie krijgt.

Erika en Nicolas waren een klein jaar bij elkaar toen ze in maart dit jaar in het huwelijk traden. Cage vroeg vier dagen na de bruiloft van de twee in Las Vegas een nietigverklaring aan. Hij beweert dat Erika en hij dronken waren toen ze besloten te trouwen. Ook zegt hij in zijn verzoek dat zij niet eerlijk is geweest over “de aard en omvang van haar relatie met een andere persoon”. De acteur stelt ook dat zijn ex tegen hem heeft gelogen over haar criminele verleden.

Het is niet de eerste keer dat de acteur het getrouwde leven niet lang volhoudt. In 2002 vroeg hij na drie maanden huwelijk een scheiding aan van Lisa Marie Presley. Daarvoor was hij zes jaar getrouwd met Patricia Arquette. Ook zijn derde huwelijk duurde een stuk langer: met Alice Kim hield Nicolas het twaalf jaar vol.