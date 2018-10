Nicolas Cage beschuldigd van seksueel misbruik Redactie

04 oktober 2018

15u46

Bron: AD 0 Celebrities Hollywoodacteur Nicolas Cage wordt beschuldigd van seksueel misbruik door een vrouw die claimt een knipperlichtrelatie met hem gehad te hebben.

Vickie Park zegt volgens de Amerikaanse website The Blast dat ze twee weken geleden is misbruikt door de 54-jarige acteur. Ze was samen met hem bij het Slash Film Festival in Wenen. Hij heeft haar na afloop misbruikt, stelt ze. Cage was volgens haar 'extreem onder invloed'.

The Blast stelt dat deze beschuldigingen onderdeel zijn van rechtbankdocumenten die zij in het bezit hebben. De aanklacht is onderdeel van een straatverbod dat Vickie heeft aangevraagd tegen Alice Kim, de ex-vrouw van Cage. Park zegt dat Kim haar lastigvalt en stalkt op sociale media. Ze zou te bang zijn om haar huis alleen te verlaten.

De rechtbank wil Vickie eerst ondervragen voor het straatverbod wordt afgegeven. Die zitting vindt later deze maand plaats. Een woordvoerder van Cage en Kim noemt de beschuldigingen absurd en ontkent alles.