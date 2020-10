Nicki Minaj voor het eerst moeder geworden TDS

01 oktober 2020

20u39

Bron: ANP 4 Celebrities Rapper Nicki Minaj (37) is voor het eerst moeder geworden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Het geslacht of naam van de baby is nog niet bekendgemaakt. Het is het eerste kind voor de 37-jarige Nicki en haar man Kenneth Petty (42), met wie ze in 2019 trouwde.

Volgens bronnen dichtbij het koppel was het kind al op woensdag geboren. Ook Kenneth was aanwezig bij de geboorte. Even leek dat niet te kunnen omdat hij een geregistreerd zedendelinquent is. Daardoor mocht hij eigenlijk niet ‘s avonds de deur uit, maar de rechter gaf hem wel toestemming om bij de geboorte van zijn kind aanwezig te zijn.

De Amerikaanse rapper had eind juli met een fotoserie op Instagram aangekondigd dat ze zwanger was. “Liefde. Huwelijk. Kinderwagen. We lopen over van opwinding en dankbaarheid”, zo schreef Nicki Minaj toen. Het tekstje werd vergezeld van enkele kleurrijke foto’s waarop ze haar bolle buikje toont. Een maand eerder liet de rapster nog weten dat ze van plan was om te stoppen met muziek maken, zodat ze zich op haar familie kon focussen. “Ik heb besloten om op pensioen te gaan en aan een familie te beginnen”, klonk het toen. Op dat besluit kwam ze vrij snel terug: zo zou er ondertussen al een nieuw album in de maak zijn. Maar die familie, die is er nu toch gekomen.

Het koppel leerde elkaar jaren geleden al kennen, toen Nicki amper 16 jaar oud was en Kenneth 21. “Hij was een van m’n eerste liefdes”, zei de rapster daarover. In 2018 maakten ze hun hernieuwde relatie officieel. Dat leverde haar best wel wat kritiek op, want Petty is een veroordeelde crimineel. Zo werd hij in 1995 veroordeeld voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. In 2002 werd hij nog eens veroordeeld voor de onvrijwillige doodslag van een andere man. Daarvoor bracht hij zeven jaar in de gevangenis door. Nicki had echter geen oren naar de bezorgdheden van haar fans. “Hij was 15, zij 16, en ze hadden een relatie”, schreef ze op sociale media. “Jullie kunnen m’n leven niet voor me leiden.”

