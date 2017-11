Nicki Minaj speelt goede fee in magische kerstvideo van H&m MVO

H&M Nicki Minaj voor H&M Celebrities Rapster Nicki Minaj wordt dit jaar het gezicht van de kerstcollectie van H&M. Daar hoort ook een heuse sprookjesfilm bij, want kerstreclame is niet zomaar reclame, of dat lijkt toch de ongeschreven regel.

Het filmpje zal het verhaal vertellen over een fantasiewereld gevuld met memorabele personages, en moet een boodschap brengen over wereldvrede en geven om anderen. Het gaat om een moderne opvatting van een klassiek sprookje. Een klein meisje gaat op zoek naar de kwade broer van de kerstman, in een poging de feestdag te redden van zijn zelfzuchtigheid. Nicki Minaj speelt de moeder van het meisje, maar ook een modebewuste fee genaamd 'the Wisest Thingy'. Jesse Williams speelt de rol van de vader, en John Turturro speelt zowel de kerstman als zijn kwade broer.

"Ik hou van de boodschap van de film," aldus Nicki. "Dat kleine meisje dat een kampioen wordt die levens verandert. Er zit zo'n kampioen in ons allemaal. Er hangt altijd magie in de lucht tijdens de feestdagen."

Je zou bijna vergeten dat er ook nog kleren gepromoot moeten worden...