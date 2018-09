Nicki Minaj reageert op racistische cartoon van Serena Williams: "Waar zat die kerel met zijn hoofd?" MVO

15u35 1 Celebrities Nicki Minaj is niet te spreken over de racistische cartoon van Serena Williams die getekend werd door de Australische artiest Mark Knight. Na het verlies van Williams verscheen de prent in The Herald Sun, en ondertussen kon de publicatie al op veel tegenstand rekenen. Nu ook op die van rapper Nicki Minaj.

Nicki, die wekelijks een ludieke 'cocksucker of the week', vrij vertaald naar 'klootzak van de week'-award uitreikt op de radio, hakte deze week serieus in op Knight.

"Waar zat die kerel met zijn hoofd? Zo'n racistische tekening... Elke keer als zwarte vrouwen ergens niet mee akkoord gaan, worden ze omschreven als 'hysterisch'. Als ze willen aankaarten dat ze oneerlijk behandeld worden, zijn ze meteen 'onredelijk' of 'hebben ze een woedeaanval'. Dat klopt gewoon niet. Dat moet stoppen."

Ze noemde de artiest bij naam in haar radioprogramma. "Sorry, ik moet mensen gewoon laten weten wie hij is. Iemand die het positieve lichaamsbeeld van Serena zo kan verdraaien dat ermee gelachen wordt... Kijk maar naar hoe hij haar lippen en armen heeft getekend. Nee, jongen, onze cultuur houdt van vrouwen met een écht lichaam, goed geprobeerd."

"Voor alle duidelijkheid, ik ben voor artistieke vrijheid," zegt Nicki, die in haar liedjes af en toe ook wel eens iemand zwartmaakt. "Maar je hebt je best gedaan om haar er lelijker en belachelijker te doen uitzien dan ze is - net een dier! - gewoon omdat ze zwart is. En daar kan ik niet achterstaan."

