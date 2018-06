Nicki Minaj promoot nieuwe single tot ongenoegen van eigen fans KD

04 juni 2018

16u38 0 Celebrities Zelfs de bekendste popsterren hebben nood aan goeie promotie om hun muziek te lanceren. Zo ook Nicki Minaj; de zangeres gebruikte haar sociale mediakanalen om haar single 'Chun-Li' in de spotlight te zetten. De manier waarop viel bij heel wat fans in slechte aarde.

'Chun-Li', zo heet de single van de bekende Amerikaanse rapster. De titel verwijst naar een gelijknamige personage uit de gevechtspellen van 'Street Fighter'. Om de single - die al in april verscheen - te promoten bij het grote publiek creëerde de zangeres een Snapchatfilter. Wie de filter gebruikt krijgt automatisch twee dotjes voorzien van Chinese eetstokjes op het hoofd. Nicki deelde de nieuwe filter zelf met haar fans in een video op Instagram. Terwijl de zangeres zich in het filmpje duidelijk amuseert, zien haar volgers niet in wat er nu zo leuk aan is. Het regende dan ook negatieve reacties.

"Nicki Minaj, je hebt net een grote fout gemaakt", steekt een volger van wal. "Dit is niet respectvol naar de Aziatische cultuur." Vele anderen volgen die mening en betichten de ster van racisme. De filter werd op sociale media al snel politiek incorrect genoemd. "Ik dacht dat je het als zwarte vrouw wel zou begrijpen, maar klaarblijkelijk ben je net zo onwetend als blanken", reageert een beledigde fan.

Nicki Minaj heeft nog niet gereageerd op de heisa. Het valt te betwijfelen of ze dat überhaupt wel zal doen. De dotjes voorzien van eetstokjes maakten ook al hun opwachting in haar videoclip en tijdens enkele live-optredens. Ook toen deelden fans hun ongenoegen.