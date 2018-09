Nicki Minaj is nogal veeleisend in bed: "Drie keer per nacht, of je kan vertrekken" TK

04 september 2018

11u51

Bron: E! News 7 Celebrities De vriendjes van Nicki Minaj hebben het niet gemakkelijk. De rapster blijkt immers erg veeleisend in de slaapkamer. "Als je geen drie beurten per nacht aankan, hoeft het voor mij niet", vertelde de 35-jarige ster aan Ellen Degeneres.

'I'm looking for a nigga to give some babies', rapt Nicki Minaj in haar nummer 'Barbie Dreams'. Ze laat iets verder weten dat ze niet echt een type heeft, maar er is wel een belangrijke voorwaarde: 'if he can't fuck three times a night, peace'. Drie keer per nacht? Is dat artistieke vrijheid of realiteit?, vroeg Ellen Degeneres zich af. Ze voelde Nicki in haar talkshow dan ook even aan de tand.

Minaj liet zich niet uit het lood slaan door de vraag en bevestigde haar teksten. "Als je een vriendje hebt die je maar een of twee keer per week kan zien, dan ja: drie keer per nacht. En als je dat niet aankan, mag je vertrekken." Er zijn trouwens nog meer eisen: "Er mag niet meer dan een half uur tussen elke sessie zitten", dicteert de rapster, die momenteel een knaloranje kapsel aanhoudt.

Geen man nodig

Knuffelen achteraf hoeft dan weer niet. "Als ik klaar ben en ik me goed voel, laat me dan met rust. Ga me een boterham smeren of zo." Ook voorspel is niet haar favoriete ding. "Doe wat je moet doen, maar haast je een beetje. Ik heb geen zeeën van tijd."

De ster had daarnaast ook nog een serieuze boodschap voor al haar jonge vrouwelijke fans: "Ik probeer me nu gewoon te amuseren. Ik heb eigenlijk al sinds mijn vijftiende non-stop een relatie. Dit is de eerste keer dat ik single ben en ik ben gelukkiger en vrijer. Ik had altijd het gevoel dat ik een man nodig had, maar ik wil dat iedere vrouw weet dat dat helemaal niet zo is."