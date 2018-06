Nicki Minaj herontdekt zichzelf na relatiebreuk: "Ik heb geen man meer nodig" SD

13 juni 2018

19u16

De 35-jarige rapster voelt zich sterker dan ooit, vertelt ze aan Elle.

"Spiritueel ben ik de afgelopen zes maanden meer gegroeid in mijn leven en mijn carrière dan in de acht jaar daarvoor", zegt Nicki Minaj. De rapster heeft sinds haar vijftiende tot afgelopen najaar altijd serieuze relaties gehad. En dit had zo zijn gevolgen. "Ik kan mij herinneren dat ik ooit dacht dat ik alles kon doen in het leven. In de loop van de tijd ging ik aan mijzelf twijfelen. Vanaf het moment dat ik besefte dat ik kon leven, ademen, eten, slapen, lopen en praten zonder een vriend, veranderde er iets in mij."

"Ik voelde me sterk en krachtig toen ik vrijgezel werd. Ik besef dat ik een jonge vrouw ben die geen man nodig heeft voor geld", gaat Minaj verder. "Ik heb geen man nodig voor werk. Ik heb nooit met iemand hoeven slapen voor beats. Ik heb nooit met iemand naar bed hoeven gaan voor een platendeal. Ik heb die druk niet. Ik sta op wanneer ik dat wil en ik ga winkelen wanneer ik dat wil."

Nicki kijkt inmiddels tegen veel dingen anders aan. Zo staat ze stil bij haar mogelijke negatieve bijdrage aan het beeld over de seksualiteit van vrouwen. Zo zegt ze dat ze erachter is gekomen dat de liefde van een heleboel vrouwen te koop is. "Het stemt mij verdrietig dat ze hun waarde niet kennen. Het maakt mij verdrietig als vrouw. En het maakt mij verdrietig dat ik daar misschien aan heb bijgedragen op een bepaalde manier."

Nicki Minaj en Meek Mill hadden dik 2 jaar een relatie, tot Nicki er in januari 2017 een punt achter zette. "Ik wil me gaan focussen op mijn carrière en het maken van nieuwe muziek", klonk het.