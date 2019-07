Nicki Minaj heeft huwelijksvergunning voor trouwpartij met veroordeelde crimineel KD

30 juli 2019

18u41

Bron: ANP 0 Celebrities Nicki Minaj is binnen nu en negentig dagen een getrouwde vrouw. De 36-jarige rapster heeft maandag haar huwelijksvergunning opgehaald bij een gerechtsgebouw in Los Angeles, weet E! News.

In de Verenigde Staten moet je een vergunning aanvragen om te mogen trouwen. Deze vergunning is negentig dagen geldig, dus binnen die periode moet Nicki trouwen met haar verloofde Kenneth Perry. Afgelopen december schreef Minaj al op Instagram dat Kenneth Perry "zo snel mogelijk" met haar wilde trouwen. Diezelfde maand liet Kenneth ook de naam van Nicki met grote letters tatoeëren in zijn nek. Een maand later liet de rapster weten dat ze al babynamen uitzochten voor hun toekomstige kinderen.

Nicki maakte haar relatie met Kenneth in december bekend. Ze verschenen toen voor het eerst samen op social media. Sindsdien krijgt Minaj veel kritiek op haar keuze. Perry heeft namelijk een flink strafblad. Zo is hij op 16-jarige leeftijd veroordeeld voor poging tot verkrachting en twaalf jaar later kreeg hij tien jaar cel voor doodslag.