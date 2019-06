Nicki Minaj denkt aan trouwen: “Hij is mijn soulmate” SD

Het ziet ernaar uit dat Nicki Minaj (36) binnenkort een getrouwde vrouw zal zijn. De Amerikaanse rapster heeft haar huwelijksvergunning aangevraagd, en kan niet wachten om met haar vriend, Kenneth Petty (40), te trouwen. Dat heeft Minaj zelf verteld tijdens een radioprogramma.

“We hebben onze huwelijksvergunning”, vertelde een lachende Nicki Minaj op Queen Radio. “Ik denk dat ik eindelijk heb waar ik al zo lang naar op zoek was: geluk. Het was zo moeilijk om het geluk te vinden. Nu ik het eindelijk gevonden heb, wil ik het voor niets of niemand in gevaar brengen.”

Minaj had nog meer lieve dingen te zeggen over haar vriend, Kenneth Petty, terwijl ze vragen van fans beantwoordde. Die wilden onder meer weten of hij haar Nicki of Onika (haar echte naam, red.) noemde. Ze antwoordde: “Hij wil het woord ‘Nicki’ niet eens uitspreken. Hij noemt me al Onika sinds ik 15 ben, dus het is moeilijk om dat te veranderen.” Een andere luisteraar wilde weten wat Kenneth van haar enthousiaste fans vond, en toen zei Minaj: “Hij is erg op zijn hoede wanneer jullie zo opgewonden zijn rond mij, want hij is bang dat jullie me pijn zullen doen. Maar wanneer hij de verhalen hoort over hoe sommige fans denken dat ik hen geholpen heb om in school te blijven en om te gaan met hun identiteit, dan is hij daar erg door geraakt.”

Begin december 2018 begonnen Kenneth en Nicki een relatie en het werd al snel serieus. Eind december liet Kenneth al ‘Onika’ in zijn nek tatoeëren - zijn eerste tatoeage ooit. De man is evenwel geen onbesproken blad. In april 1995 werd hij veroordeeld voor poging tot verkrachting, waarvoor hij vier jaar in de gevangenis zat. Later werd hij ook nog eens veroordeeld voor doodslag, waarvoor hij zeven jaar in de cel zat. Nicki Minaj verdedigde haar vriend op Instagram en zei: “Hij was 15, zij 16 ... en ze hadden een relatie. Maar doe maar, internet, je kan mijn leven toch niet verpesten. Je kan niet eens je eigen leven verpesten.”