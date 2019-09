Nicki Minaj (36) verbijstert fans: “Ik ga met pensioen” kv

06 september 2019

02u34

Bron: ANP, Belga 14 Muziek Nicki Minaj heeft besloten te stoppen met het maken van muziek. De 36-jarige rapper laat op Twitter weten dat ze zich wil gaan focussen op het stichten van een gezin.

"Ik heb besloten met pensioen te gaan en mijn gezin te stichten", tweet Nicki. "Ik weet dat jullie nu gelukkig zijn." Wel steekt de rapper haar fans een hart onder de riem. "Blijf me draaien, doe het tot mijn dood. Ik blijf altijd van jullie houden."

De New Yorkse, bekend om haar provocerende stijl en hits als ‘Anaconda’, is verloofd met Kenneth Petty. Het koppel stapt in de komende maanden in het huwelijksbootje. Petty, die actief is in de Amerikaanse muziekindustrie, heeft geen onbesproken reputatie. Zo werd hij in 1995 op 15-jarige leeftijd schuldig bevonden aan verkrachting.

Nicki Minaj bracht sinds 2010 vier albums uit en werkte regelmatig samen met het kruim van de Noord-Amerikaanse rapwereld, onder wie Drake en Lil Wayne. In juni kwam ze met een nieuwe single, ‘Megatron’, en zei ze aan een nieuw album te werken.

In maart dit jaar kwam ze nog langs in ons land. Ze stond in het Brusselse Paleis 12 met haar Juice WRLD-tour.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 Mrs. Petty(@ NICKIMINAJ) link